Piero De Luca, la Campania è traino del Paese

“Questa di oggi è un’occasione per rilevare il lavoro enorme fatto in questi anni in Regione Campania. Sono stati investiti circa due miliardi di euro per il sostegno alle aziende, all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, al rafforzamento delle infrastrutture materiali, al sostegno all’occupazione femminile e giovanile, alle start up”. A dirlo il segretario regionale del PD campano, Piero De Luca, a margine dell’evento Asi SALERNO Awards, questa mattina, alla Camera di Commercio a SALERNO. “È stato fatto – ha aggiunto il segretario PD- un lavoro enorme in una Regione che è cresciuta nel triennio quasi 5,6 punti percentuali rispetto al Pil, il doppio della media delle regioni del Nord. Ha fatto da traino alla crescita economica di tutto il Mezzogiorno e del Paese, una crescita economica andata avanti grazie alla regione Campania e al PNRR, senza il quale saremmo in recessione. Il governo in più occasioni ha attaccato anche il PNRR, ricordiamo che oggi è l’unica leva di sviluppo che esiste in Italia. Invitiamo il governo ad accelerare gli investimenti del PNRR, anche per sostenere le aziende, la crescita, l’innovazione. Considerando che veniamo da due anni e mezzo di calo della produzione industriale con un governo che non ha politiche economiche e un governo che non sta difendendo le aziende a livello internazionale e il made in Italy. I dazi sono una mannaia sullo sviluppo e sul futuro delle aziende soprattutto nel Mezzogiorno. Chiediamo al governo di intervenire e non girarsi dall’altra parte”.