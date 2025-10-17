“Questa di oggi è un’occasione per rilevare il lavoro enorme fatto in questi anni in Regione Campania. Sono stati investiti circa due miliardi di euro per il sostegno alle aziende, all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, al rafforzamento delle infrastrutture materiali, al sostegno all’occupazione femminile e giovanile, alle start up”. A dirlo il segretario regionale del PD campano, Piero De Luca, a margine dell’evento Asi SALERNO Awards, questa mattina, alla Camera di Commercio a SALERNO. “È stato fatto – ha aggiunto il segretario PD- un lavoro enorme in una Regione che è cresciuta nel triennio quasi 5,6 punti percentuali rispetto al Pil, il doppio della media delle regioni del Nord. Ha fatto da traino alla crescita economica di tutto il Mezzogiorno e del Paese, una crescita economica andata avanti grazie alla regione Campania e al PNRR, senza il quale saremmo in recessione. Il governo in più occasioni ha attaccato anche il PNRR, ricordiamo che oggi è l’unica leva di sviluppo che esiste in Italia. Invitiamo il governo ad accelerare gli investimenti del PNRR, anche per sostenere le aziende, la crescita, l’innovazione. Considerando che veniamo da due anni e mezzo di calo della produzione industriale con un governo che non ha politiche economiche e un governo che non sta difendendo le aziende a livello internazionale e il made in Italy. I dazi sono una mannaia sullo sviluppo e sul futuro delle aziende soprattutto nel Mezzogiorno. Chiediamo al governo di intervenire e non girarsi dall’altra parte”.
Post Recenti
- Comolake Awards 2025, assegnate targhe e premi speciali ad aziende e startup
- Piero De Luca, la Campania è traino del Paese
- Comolake, Rizzo (Lutech): “Infrastrutture AI e formazione, le basi per digitalizzare la PA”
- Comolake, Moricca (PagoPA): “Digitale inclusivo e AI etica per una PA più efficiente”
- Comolake, Pascali (Cloudera): “Sovranità digitale e dati sicuri, così si industrializza l’AI”
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco