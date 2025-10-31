Piero De Luca, da Pd e centrosinistra candidature di qualità

“Il Partito Democratico, le forze del centrosinistra hanno messo in campo candidature di qualità, di persone serie, competenti. Con la loro energia, passione, competenza, continueremo e consolideremo il lavoro di questi anni. Non ci faremo distrarre dalle polemiche e dalle propagande di chi viene in Campania o si occupa del Mezzogiorno come turista politico. Se ne ricordano solo quando ci sono iniziative elettorali e poi abbandonano il Mezzogiorno”. Lo ha detto il segretario regionale PD, Piero De Luca, a margine dell’incontro al Comune di Fisciano (SA) con la segretaria nazionale PD, Elly Schlein
