Piero De Luca, da Pd e centrosinistra candidature di qualità - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri: “Ci ha buttato giù casa, butterò giù la sua”
Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma
‘Geometrie d’acqua’, l’8 novembre ultimo appuntamento con ‘Roma, come stai?’
Piero De Luca, da Pd e centrosinistra candidature di qualità
Attualità Campania

Piero De Luca, da Pd e centrosinistra candidature di qualità

  • Ottobre 31, 2025
  • 0
  • 120
  • 1 Min Read
Piero De Luca, da Pd e centrosinistra candidature di qualità

“Il Partito Democratico, le forze del centrosinistra hanno messo in campo candidature di qualità, di persone serie, competenti. Con la loro energia, passione, competenza, continueremo e consolideremo il lavoro di questi anni. Non ci faremo distrarre dalle polemiche e dalle propagande di chi viene in Campania o si occupa del Mezzogiorno come turista politico. Se ne ricordano solo quando ci sono iniziative elettorali e poi abbandonano il Mezzogiorno”. Lo ha detto il segretario regionale PD, Piero De Luca, a margine dell’incontro al Comune di Fisciano (SA) con la segretaria nazionale PD, Elly Schlein

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013