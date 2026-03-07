Pecoraro, ‘l’acqua bene comune da tutelare’

“La Giunta regionale della Campania ha deciso di ritirare in autotutela la procedura per la selezione del socio privato della costituenda Gric S.p.A., avviando un percorso di approfondimento per definire un modello gestionale che valorizzi il ruolo pubblico nella gestione della risorsa idrica. Come ha ricordato il presidente Roberto Fico, ‘sono convinto che la gestione di una risorsa preziosa come l’acqua debba essere in mani pubbliche’. Ci sono scelte che indicano con chiarezza la direzione dell’azione amministrativa: difendere l’interesse collettivo e la tutela dei beni essenziali”. Così in una nota l’assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro. “Garantire efficienza, trasparenza e tariffe giuste significa assumersi la responsabilità di custodire un bene che appartiene a tutte e tutti. L’acqua è un diritto fondamentale che le istituzioni hanno il dovere di proteggere”, conclude Pecoraro.
