Paura a Vico Equense, crolla costone a picco sul mare

(Adnkronos) – Paura ma nessun ferito a Vico Equense dove, nel primo pomeriggio, ha ceduto un costone a picco sul mare, nell'area di Punta Scutolo, sollevando un imponente nuvola di polvere. "Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto e della Polizia municipale – ha scritto su Facebook il sindaco Peppe Aiello – Sono stato informato che l'area interessata è quella nei pressi dello Scoglio della Nave, tra Seiano e Meta di Sorrento e che non si registrano danni a persone o cose". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
