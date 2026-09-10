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Patron del Como Suwarso: “Salerno piazza di grande attrattiva”

  • Settembre 10, 2026
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Patron del Como Suwarso: “Salerno piazza di grande attrattiva”

Nel dibattito contemporaneo sulle gestioni societarie e sul rilancio dei club del calcio italiano, il nome di Mirwan Suwarso – l’uomo che guida il progetto globale del Como legato alla proprietà Hartono e nei giorni scorsi ospite dell’imprenditore Salvatore Gagliano (nella foto) a Praiano, in Costiera Amalfitana – è ormai diventato un punto di riferimento.

Tra le sue dichiarazioni più significative spicca proprio una citazione diretta per la nostra città: “Squadre di città belle come Lecce e Salerno possono avere grande attrattiva.”

Un’affermazione che, letta con l’occhio di chi vive all’ombra del Castello di Arechi, suona molto più di un semplice complimento di circostanza. È l’accredito di una visione: Salerno non è soltanto una piazza calorosa dal punto di vista del tifo, ma possiede tutti gli ingredienti strategici per diventare un polo di attrattiva calcistica e commerciale a livello internazionale.

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