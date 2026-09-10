Cibo & Dintorni, domani si alza il sipario

Domani, prende il via a Salerno la XV edizione di Cibo & Dintorni 2026, la manifestazione dedicata all’agroalimentare, all’incontro tra imprese e mercati e alla valorizzazione delle eccellenze dell’ agroalimentare. Fin dalle prime ore della manifestazione prenderà il via l’International Buyers Workshop, con gli incontri B2B riservati alle aziende accreditate. Nella Sala Mediterraneo del Padiglione A le imprese incontreranno buyer profilati provenienti da 16 Paesi esteri, oltre all’Italia: Giappone, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Bulgaria, Slovacchia, Singapore, Senegal, Libia, Marocco, Kenya, Mozambico, Tunisia e Turchia. Tra gli appuntamenti da non perdere della prima giornata, alle 11:30 nella Sala Agorà del Padiglione B, l’incontro dedicato alla storia di uno dei ristoranti simbolo della tradizione napoletana: Mimì alla Ferrovia, fondato nel 1943. Sarà presentato il volume La cucina di Mimì alla Ferrovia. Storia, ricette e memoria di uno dei ristoranti simbolo di Napoli, scritto da Ida e Salvatore Giugliano e pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Bestsellers. Interverranno Salvatore Giugliano, chef e coautore del volume, Marisa Laurito, attrice e volto della cultura napoletana, e Vincenzo De Luca, sindaco del Comune di Salerno. A moderare l’incontro sarà il giornalista gastronomico Alfonso Sarno. Al termine, firmacopie e degustazione di eccellenze culinarie. La prima giornata proporrà numerosi momenti di approfondimento. Alle 11, nella Sala del Gusto, Agrocepi affronterà il tema della gestione della fauna selvatica con “Cinghiale & Dintorni, il mondo venatorio a difesa dell’agricoltura”conclude Maria Carmela Serluca, Assessora all’Agricoltura della Regione Campania, alle 12 l’Area Pizza 100% Campana ospiterà “I Maestri dell’arte all’opera”, a cura dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Alle 13:20 sarà inoltre trasmessa la diretta televisiva di Lira TV, che racconterà la manifestazione, le sue aziende e i protagonisti di questa XV edizione. Nel pomeriggio spazio ancora alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare con la masterclass “Gustiamo un Patrimonio”, alle 15, e con l’incontro delle 16 dedicato al ruolo delle donne in agricoltura, “Nutrire il cambiamento, il ruolo delle agricoltrici nei nuovi sistemi agroalimentari”. A chiudere gli appuntamenti professionali e culturali della giornata sarà, alle 17, la masterclass Franciacorta, a cura di FISAR Salerno, con il relatore Roberto Coppola e le cantine Ferghettina Franciacorta e Ricci Curbastro. La degustazione sarà accompagnata dalla presentazione del libro Winewashing del giornalista Nello Gatti. Durante tutta la giornata il pubblico potrà visitare gli stand delle oltre 100 aziende presenti, conoscere produzioni e territori, degustare le eccellenze agroalimentari e vivere gli spazi della manifestazione. Non mancherà inoltre Radio Romantica, food truck e momenti di intrattenimento, per una giornata pensata per unire il pubblico degli operatori a quello dei visitatori fino alle 19:00. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE ORE 9:30 – 19:00 | APERTURA AL PUBBLICO E AGLI OPERATORI ORE 9:30 – 13:15 | SALA MEDITERRANEO – PADIGLIONE A International Buyers Workshop Incontri B2B riservati alle aziende accreditate che incontreranno buyer profilati provenienti da Giappone, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Bulgaria, Slovacchia, Singapore, Senegal, Libia, Marocco, Kenya, Mozambico, Tunisia, Turchia e Italia. ORE 11:00 | SALA DEL GUSTO – PADIGLIONE B “Cinghiale & Dintorni, il mondo venatorio a difesa dell’agricoltura” Approfondimento a cura di Agrocepi sulla gestione della fauna selvatica, la tutela delle colture, la sicurezza alimentare e la valorizzazione della selvaggina attraverso filiere controllate e centri di lavorazione autorizzati. Modera: Oreste Lo Pomo, giornalista RAI Introduce: Gennaro Barra, presidente provinciale di Salerno Agrocepi e EPS Campania Intervengono: Antonio Barone, responsabile dei centri di lavorazione della selvaggina Ettore Bellelli, Coldiretti Campania Fabrizio Marzano, Confagricoltura Campania Stefano Di Marzo, CIA Campania Giuseppe Alfano, Parco Regionale dei Monti Picentini Giuseppe Coccorullo, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Conclude: Maria Carmela Serluca, Assessora all’Agricoltura della Regione Campania ORE 11:30 | SALA AGORÀ – PADIGLIONE B Incontri con gli autori selezionati da Agenzia Letteraria Delia La cucina di Mimì alla Ferrovia Storia, ricette e memoria di uno dei ristoranti simbolo di Napoli, fondato nel 1943 Presentazione del volume di Ida e Salvatore Giugliano, pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Bestsellers. Intervengono: Salvatore Giugliano, chef e coautore Marisa Laurito, attrice e volto della cultura napoletana Vincenzo De Luca, sindaco del Comune di Salerno Modera: Alfonso Sarno, giornalista gastronomico Al termine dell’incontro, firmacopie e degustazione di eccellenze culinarie. ORE 12:00 | AREA PIZZA 100% CAMPANA A cura dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania I Maestri dell’arte all’opera ORE 13:20 | DIRETTA TELEVISIVA LIRA TV Diretta televisiva dedicata a Cibo & Dintorni 2026. ORE 15:00 | SALA DEL GUSTO – PADIGLIONE B Masterclass a cura dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania Gustiamo un Patrimonio ORE 16:00 | SALA AGORÀ – PADIGLIONE B “Nutrire il cambiamento, il ruolo delle agricoltrici nei nuovi sistemi agroalimentari” Approfondimento a cura dell’Associazione Donne in Campo C.I.A. Campania. Introduce e modera: Jessica Malerba, Presidente Associazione Donne in Campo Campania Intervengono: Rosa Giovanna Castagna, presidente Nazionale Associazione Donne in Campo Patrizia Spigno, presidente Slow Food Campania Michelangelo Pascale, direttore dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR di Avellino Mimma Lomazzo, consigliera delle Pari Opportunità della Regione Campania Patrizia Iannella, imprenditrice agricola Stefano Di Marzo, commissario regionale C.I.A. Agricoltori Italiani Campania Franco Picarone, vicepresidente Commissione Agricoltura della Regione Campania Maurizio Scaccia, direttore nazionale C.I.A. Agricoltori Italiani ORE 17:00 | SALA DEL GUSTO – PADIGLIONE B MASTERCLASS FRANCIACORTA “Un viaggio tra bollicine, territorio e metodo” Alla scoperta dell’identità e dell’eleganza del Franciacorta, a cura di FISAR Salerno. Relatore: Roberto Coppola Cantine: Ferghettina Franciacorta e Ricci Curbastro La masterclass sarà accompagnata dalla presentazione del libro Winewashing del giornalista Nello Gatti. ORE 19:00 | CHIUSURA DELLA PRIMA GIORNATA Cibo & Dintorni dà appuntamento al pubblico e agli operatori per una tre giorni all’insegna di business, agroalimentare, cultura, gusto e territorio.