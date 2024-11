Pastena, uomo deceduto in auto: era un clochard

È stato ritrovato morto in auto un uomo di circa 80 anni. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Si tratta di un senza fissa dimora, senza famiglia, costretto a vivere in auto. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona, attratti dai cattivi odori provenienti dall’auto. Sul posto la polizia municipale.