Si è svolta presso la caserma “Raffaele Libroia” di Nocera Inferiore, la cerimonia di avvicendamento al comando del battaglione trasmissioni “Vulture” tra il Tenente Colonnello Domenico Patriciello e parigrado Domenico Argento.

La cerimonia, accompagnata dalla musica d’ordinanza della fanfara dell’8° reggimento bersaglieri di Caserta e presieduta dal Colonnello Emanuele Mancini, Comandante del 46° reggimento trasmissioni, da cui il battaglione dipende ordinativamente, ha visto la presenza di Autorità civili e religiose del territorio, tra cui il Viceprefetto di Salerno, dottor Roberto Amantea, i sindaci e i gonfaloni delle città di Scafati, Nocera Inferiore, Sarno, Cava dei Tirreni, Nocera Superiore, Pagani e dai labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il Tenente Colonnello Patriciello, destinato a ricoprire un nuovo incarico presso il Comando di Reazione Rapida della NATO di Solbiate Olona (NRDC-ITA), ha ricordato la grande professionalità espressa dal proprio personale nella gestione e nell’ammodernamento delle reti militari e dei sistemi di telecomunicazione avanzati, prevenendo incidenti informatici e supportando tecnicamente le esercitazioni di Forza Armata, nell’ambito della spinta tecnologica avviata dall’Esercito.

Il Battaglione “Vulture” assicura i servizi telematici dell’Esercito in un’area di responsabilità di circa 47km2, che comprende Campania, Puglia, Basilicata e Molise e che vede interessati 94 Enti. Tra i principali compiti del battaglione vi sono la gestione e manutenzione delle reti militari interforze, l’intervento rapido in caso di incidenti informatici e il supporto alle telecomunicazioni per tutte le unità dell’Esercito presenti nel bacino di competenza.

La cerimonia si è svolta a ridosso delle celebrazioni del 4 Novembre, una ricorrenza tra la gente e per la gente. Una Festa di tutto il Popolo italiano e, al tempo stesso, un’occasione commemorativa e celebrativa. La Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate è l’appuntamento annuale dei militari italiani con i propri concittadini, e rappresenta il luogo ideale d’incontro e di amalgama tra Forze Armate e popolo italiano.