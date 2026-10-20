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Salerno

Pastena, chiude la Pasticceria Della Rocca

  • Ottobre 20, 2026
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Pastena, chiude la Pasticceria Della Rocca
La storica Pasticceria Della Rocca, in via Posidonia, nel quartiere Pastena, a Salerno, ha chiuso definitivamente i battenti nella mattinata di oggi. La decisione di mettere fine all’attività era stata presa da tempo, ma doveva concretizzarsi entro la fine dell’anno.
A far precipitare la situazione   è stata l’ennesima bolletta dell’energia elettrica per un ammontare di circa 2500 euro.
Uno dei titolari ha manifestato tutto il rammarico per questa dolorosa chiusura: “Siamo profondamente rattristati per questa decisione. Ma i tempi sono cambiati. La concorrenza e sempre maggiore, i costi dei consumi sono aumentati notevolmente e le entrate diminuiscono progressivamente. Abbiamo anticipato una decisione inevitabile. Grazie a quanti ci hanno apprezzato e voluto bene in tutti questi 34 anni“.
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