Maria fa gol e corre per baciare foto del suo allenatore morto

Un gol, poi la corsa dall’altra parte del campo, senza fermarsi per l’esultanza con le compagne. È il gesto di Maria, giovane calciatrice della Salernitana U15, che ha commosso il pubblico e il web.

Dopo aver segnato, la ragazza ha attraversato il terreno di gioco fino a raggiungere uno striscione dedicato ad Alfredo Della Calce, il suo allenatore scomparso pochi giorni fa. Davanti all’immagine del tecnico si è fermata per un attimo, baciando la foto in segno di omaggio, prima di tornare in campo visibilmente emozionata.

La scena, ripresa in un video e diffusa sui social, ha raccolto numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha trasformato un’esultanza sportiva in un momento di ricordo.

Della Calce era morto circa una settimana fa, colpito da un arresto cardiaco subito dopo aver guidato la squadra alla vittoria contro l’Avellino. Un episodio che aveva profondamente colpito l’ambiente sportivo locale e le giovani atlete.