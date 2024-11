“Panettone d’Artista”, la presentazione

A Salerno torna l’evento enogastronomico più atteso della stagione natalizia: “Panettone d’Artista”. Organizzato dall’Associazione Erre Erre Eventi, l’iniziativa celebra l’eccellenza dei lievitati natalizi! UN EVENTO STRAORDINARIO NEL CUORE DI SALERNO I due soci fondatori, Roberto Jannelli e Rosario Augusto, forti di un’esperienza ventennale, hanno creato un appuntamento unico che riunirà oltre 31 maestri dei lievitati natalizi in due giorni di gusto presso la Stazione Marittima di Salerno. “La Campania, culla di straordinari lievitisti riconosciuti in tutta Italia, meritava un evento dedicato a questa eccellenza – spiegano gli organizzatori – e abbiamo voluto donare al pubblico un’esperienza che celebra il Natale. Con passione e dedizione, abbiamo selezionato i migliori Maestri Pasticcieri per offrire un evento che supera la tradizione e lascia un ricordo indimenticabile”. UN VIAGGIO TRA LUCI, SAPORI E CULTURA Nella cornice della Stazione Marittima, i visitatori potranno immergersi in un percorso di luci, colori e appuntamenti imperdibili. Previste masterclass sul vino, birra e tanto altro, per scoprire abbinamenti perfetti con i lievitati. SOSTENIBILITÀ E CONDIVISIONE AL CENTRO DELL’EVENTO “Panettone d’Artista” punta ad essere non solo un evento social e virale, ma anche green, grazie a un impegno concreto per la sostenibilità: dalla riduzione dei consumi energetici alla gestione responsabile dei rifiuti. SOLIDARIETÀ E INCLUSIVITÀ COME VALORI FONDANTI L’evento si distingue per il suo cuore solidale. In collaborazione con il Banco Alimentare Campania, saranno promosse iniziative benefiche! AREA GLUTEN-FREE: EVENTO INCLUSIVO Uno dei punti di forza di questa edizione è l’area interamente dedicata ai panettoni senza glutine, garantiti grazie alla partecipazione di partner di eccellenza come Leopoldo, Igloo, Pepe e Mondo Senza Glutine. Celiaci e intolleranti al glutine potranno assaporare lievitati di altissima qualità, in totale sicurezza. Elenco Pasticcieri che parteciperanno al Festival Panettone D’Artista Anima Dolce – Gianluigi Franzese e Francesco Franzese (Ottaviano-NA), Ascolese Maestri Lievitati – Fiorenzo Ascolese (San ValenFno Torio-SA), Il Buongustaio – Gianluigi Cacioppoli (Sant’Antonio Abate-NA), Casale del Piano – Antonio Romano (Pimonte-NA), Cascone Mastro Fornaio – Filippo Cascone (Angri-SA), Cosentino Il Fornaio – Alfonso cosentino (Marina di Camerota-SA), Pasticceria D’Elia dal 1970 – Domenico Manfredi (Teggiano-SA), Dolce e Caffe – Aniello Esposito (Salerno-SA), Edeia Pâtisserie – Founder Monzo Carolina Franca Feola, Giuseppe Magliano (Casal velino-SA), Estasi Pasticceria – Ivano De Chiara & Irene Cavalieri (Salerno-SA), Etra Pasticceria – Mazzuto Antonio (Taranto-TA), Gallucci Pasticceria – Andrea Vitale (Nola-NA), Gemma Pasticceria – Carlo Ruggiero (Nocera Superiore-SA), Gran Caffè Romano – Raffaele Romano (Solofra-AV), Guarracino 1961 – Mario Guarracino (Battipaglia-SA), Il Fornaio 1930 – Nunzia Autuori (Vietri sul Mare-SA), La Torraca – Cosimo e Elia La Torraca (Eboli-SA), Le Bonerìe – Adriano & Emanuele Pizzurro (Montelepre-PA), Mater Lievitazione Naturale – Nicola Guariglia (Salerno-SA), Noschese Bakery- Nicola Noschese (Pontecagnano-SA), Parisi – Riccardo Parisi (Palomonte-SA), Pasticceria Pentangelo – Aniello Pentangelo (Nocera Inferiore-SA), Pasticceria Pesce – Pasquale Pesce (Avella-AV), Pasticceria Romolo – Remo Mazzo (Salerno), Petrosino Dessert – Alfonso Petrosino (Pagani-SA), Punto Freddo – Luigi Fusco (Scafati-SA), Regina Bakery – Gaetano Giorgio (Pagani-SA), San Giovanni – Matteo San Giovanni (Salerno-SA), Santa Lucia – Giuseppe Monda (Marigliano-NA), Vincenzo Faiella Pastry Chef – Vincenzo Faiella (San Marzano Sul Sarno-SA), Ventieri – Antonio Ventieri (Capaccio-SA). I PASTICCIERI GLUTEN FREE Leopoldo Senza Glutine – (Napoli-NA), Igloo “Prodotti Senza Glutine” – (Salerno), Il Mondo Senza Glutine – (San Valentino Torio – Salerno), Pepe Mastro Dolciere – (Sant’egidio Del Monte Albino). Awards Maestri Pasticcieri” – Storie di Donne e il loro Amore per il Dolce Nell’ambito della seconda edizione del Panettone d’Artista, si terrà la cerimonia di premiazione “Awards Maestre Pasticciere – Storie di Donne e il loro Amore per il Dolce”, con un focus speciale dedicato alle donne pasticciere che hanno dato un contributo significativo al mondo dell’arte dolciaria. La cerimonia si svolgerà in due serate: Sabato 30 novembre 2024, dalle ore 19:00; Domenica 1° dicembre 2024, dalle ore 19:00 In questo contesto esclusivo, verranno celebrati il talento, la passione e la dedizione delle donne che hanno rivoluzionato il settore della pasticceria, combinando innovazione, rispetto per la tradizione e valorizzazione del territorio attraverso la produzione di dolci di altissima qualità. Sabato 30 novembre 2024 Franca Feola – Pasticceria Edeia Locanda Le Tre Sorelle, Casalvelino (SA), Stefania Fasano – Baunilha, Baronissi (SA), Rosetta Lembo – La Ruota, Perdifumo (SA), Margherita e Serena De Luca – Decora Salerno (Premio Speciale). Domenica 1° dicembre 2024 Carmen Vecchione – Dolciarte, Avellino, Helga Liberto – I Lievitati di Helga Liberto, Battipaglia (SA), Anna Chiavazzo – Il Giardino di Ginevra, Curti (CE). Sabato sarà consegnato un riconoscimento Speciale alle sorelle Margherita e Serena De Luca – Decora Salerno per il loro straordinario contributo nel campo della pasticceria. Con il marchio Decora Salerno, hanno saputo unire tradizione e innovazione, offrendo prodotti e strumenti d’eccellenza per la pasticceria creativa. Grazie alla loro visione, sono diventate un punto di riferimento per professionisti e appassionati, promuovendo l’arte dolciaria e supportando la creatività in tutto il territorio Un momento unico: La premiazione sarà un’occasione per applaudire il talento delle vincitrici, alla presenza di autorità locali, giornalisti del settore, influencer, partner e ospiti d’eccezione. Questo evento celebra non solo i risultati individuali, ma anche il valore collettivo della pasticceria come elemento di cultura, tradizione e innovazione. «Nei prossimi giorni promuoveremo l’evento in grande stile: al Corso di Salerno e nei principali centri commerciali allestiremo un’esposizione davvero speciale. Un panettone sarà custodito in una teca, adagiato su un tappeto rosso, con bordi di sicurezza per impedire l’accesso e persino delle guardie del corpo. Vogliamo trasmettere l’idea che i nostri panettoni non sono semplici dolci, ma vere e proprie opere d’arte. Un messaggio che si sposa perfettamente con le Luci d’Artista, trasformando Salerno in una magica cornice per inaugurare il Natale 2024», hanno fatto sapere gli organizzatori.