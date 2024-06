Paky Memoli in Florida per un convegno sulla diabetologia

Salerno protagonista a livello mondiale. A portare in alto il nome della città capoluogo la vice sindaca del Comune di Salerno Paky Memoli che in questi giorni è ad Orlando, in Florida all’American Diabetes Association (Ada) che sta ospitando l’84a sessione scientifica. Questo incontro rappresenta il più grande evento mondiale sul diabete, riunendo oltre 11.000 medici, scienziati, ricercatori e operatori sanitari da tutto il mondo. L’evento ibrido presenterà le ultime scoperte scientifiche sul diabete, con più di 200 sessioni e 2.000 presentazioni di ricerche originali presso l’Orange County Convention Center. «Un congresso internazionale sul diabete molto importante. Quest’anno si tiene ad Orlando, in Florida e gli scienziati di tutto il mondo si confrontano su questa patologia che è diventata una pandemia – ha spiegato la dottoressa Paky Memoli – Noi abbiamo nel mondo 535 milioni di diabetici, nel 2045 ne avremo 735 milioni. Un problema sanitario da affrontare e soprattutto da affrontare dal punto di vista della prevenzione». Come ha voluto sottolineare la vice sindaca e dottoressa Paky Memoli questo congresso accende i riflettori sui tanti farmaci per l’obesità e «soprattutto anche dei nuovi sistemi di controllo sul diabete. A questo convegno partecipano circa 20mila diabetologi provenienti da tutto il mondo, un’esperienza di grande importanza non solo sotto il profilo scientifico ma anche umano attraverso il confronto tra professionisti». Il diabete è una delle prime 10 cause di morte negli Stati Uniti, con oltre 1,4 milioni di nuovi casi diagnosticati ogni anno. Negli ultimi 20 anni, il numero di adulti con diagnosi di diabete è più che raddoppiato a causa dell’aumento dell’obesità, del peso corporeo e dell’invecchiamento. L’ADA, attraverso questo incontro annuale, mette in evidenza gli ultimi progressi nella ricerca e nella cura del diabete. Temi Chiave dell’84a Sessione Scientifica Farmaci contro l’obesità e per la perdita di peso: L’obesità colpisce il 42% degli adulti americani e contribuisce fino al 53% dei nuovi casi di diabete ogni anno. Quest’anno verranno presentati studi clinici sui trattamenti per l’obesità, con focus sui farmaci contenenti il peptide-1 simile al glucagone (GLP-1). Saranno discussi i loro effetti su obesità, diabete, apnea notturna, esiti renali e altro ancora. I farmaci GLP-1 approvati dalla FDA, come la Tirzepatide, e candidati come Retatrutide, Pemvidutide ed Ecnoglutide orale, saranno al centro dell’attenzione. Tecnologia e intelligenza artificiale: Le soluzioni innovative stanno rivoluzionando la gestione del diabete, offrendo nuove possibilità per migliorare i risultati dei pazienti e cure più personalizzate. Gli studi metteranno in evidenza i progressi nei sistemi automatizzati di somministrazione di insulina (AID) e nei monitor continui del glucosio (CGM). Innovazione: Il 22 giugno dalle 16:30 alle 18:00 ET si terrà l’Innovation Challenge. Questo evento, che ha debuttato nel 2023, invita aziende emergenti a presentare idee per migliorare la vita delle persone con diabete. Una giuria, con il contributo del pubblico, determinerà quali concorrenti otterranno un incontro privato con potenziali finanziatori. Le sessioni dell’84a sessione scientifica affronteranno anche temi cruciali come la salute degli occhi, le disparità sanitarie, i tumori legati al diabete e all’obesità e il monitoraggio precoce del rischio.