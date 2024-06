Aeroporto, Busitalia garantisce navette da Salerno

di Erika Noschese

Non solo servizio taxi e, in futuro, la metropolitana leggera. L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi sarà raggiungibile da diversi punti della provincia e con differenti mezzi di trasporto. Venerdì mattina la firma del protocollo d’intesa presso la Provincia di Salerno con i Comuni del capoluogo, Bellizzi, Pontecagnano e Battipaglia ma nel frattempo si lavora già a diverse alternative per garantire un servizio adeguato a chi arriva sul territorio. Da Salerno si sta lavorando ad un servizio navetta gestito da Busitalia Campania che per il momento sembra avere le idee ben chiare: due corse durante la settimana e tre nel fine settimana. Un servizio che va ad aggiungersi ai taxi e, in futuro, la metropolitana leggera per rispondere ad un crescente arrivo di turisti e visitatori che raggiungeranno la Campania attraverso il Costa d’Amalfi. Ma non è tutto. Anche gli altri territori si stanno organizzando. È il caso del Cilento che sta già lavorando a corse autobus che raggiungeranno la grande infastruttura. Stando a quanto rende noto Infante Bus, infatti, Palinuro sarà collegata con corse giornaliere in bus da e per l’Aeroporto di Salerno, il quale inizierà la sua nuova operatività proprio l’11 luglio. Il servizio, parte delle linee commerciali dell’azienda Cilento Bus Infante, «che ringraziamo per il suo impegno a favore della mobilità nei nostri territori, prevede 6 corse giornaliere tra andata e ritorno, disponibili in giorni specifici della settimana (vedi schema orario qui sotto). Queste corse collegheranno tutti i voli in arrivo e partenza dal nuovo scalo aeroportuale di Salerno. Tratte, orari e biglietti (prenotazione obbligatoria) sono già disponibili sul sito www.infantebus.it», fanno sapere dalla società. Nel frattempo, proprio in questi giorni si lavora incessantemente per garantire tutto il necessario in vista dell’apertura del prossimo 11 luglio con le compagnie aeree che hanno già annunciato le tratte da e per il Salerno Costa d’Amalfi. Il primo volo, nel primo giorno, è in arrivo alle 8.10 da Nantes con la compagnia Volotea, la prima ad aver intuito le potenzialità dell’aeroporto salernitano annunciando le prime rotte. Successivamente, il volo da Milano Malpensa e nel pomeriggio da Salerno si vola. Stando a quanto emerso, bus per raggiungere l’aeroporto saranno in partenza anche da Pompei e dai luoghi della cultura maggiormente attrattivi in provincia di Salerno. A breve potrebbero essere annunciate importanti novità anche dalla Costiera Amalfitana ma nel frattempo i comuni direttamenti interessati sono a lavoro per ottenere un primo risultato che possa poi andare avanti.