Mettiamo l’ Estate in vasetto: le ricette

Oggi voglio condividere tutti i miei trucchi e segreti per preparare in casa delle buonissime marmellate, confetture e conserve in genere per conservare il buono della stagione e fare scorta per l’ inverno un’apoteosi di colori, sapori e profumi di cui possiamo fare scorta per l’inverno.

Cimentarsi nella preparazione delle conserve è divertente e gratificante, l’importate è seguire scupolosamente poche ma fondamentali regole.

Scegliere prodotti freschi e sani preferibilmente di produzione biologica. Utilizzare pentole in acciaio per la cottura evitare quelle in alluminio. I vasi devono essere in vetro appositamente prodotto per resistere alle alte temperature e consentire la chiusura ermetica. I vasetti si posso riutilizzare avendo l’accortezza di cambiare coperchi e guarnizioni. Sterilizzare i barattoli di vetro in forno a 100 gradi oppure farli bollire per 10 prima di utilizzarli.

Confettura di albicocche

INGREDIENTI

1 Kg. di albicocche

300 gr. di zucchero

1 limone biologico

PREPARAZIONE

Lavate con cura le albicocche, asciugatele, tagliatele a metà e denocciolatele. Riducetele a tocchetti e raccoglietele in una casseruola insieme allo zucchero e al succo di limone. Fate riposare per 3-4 ore.

Trascorso questo tempo ponete la casseruola sul fuoco e cuocete a fiamma dolce, mescolando spesso, per 25-30 minuti o comunque fino a quando la confettura si sarà addensata. Durante la cottura eliminate la schiuma di tanto in tanto, aiutandovi con una schiumarola.

Per controllare la giusta consistenza basta versarne un cucchiaino su un piatto e inclinarlo leggermente. Se scorre lentamente significa che è pronta da versare nei vasi sterilizzati. Chiudeteli subito e capovolgeteli. Lasciate raffreddare completamente la marmellata e rigirate i vasi. La confettura di albicocche si conserverà per 6-8 mesi.

Limone aromatizzato sott’olio

Per 2 vasetti di 250 gr circa

INGREDIENTI

2 limoni grossi biologici

Olio extravergine evo

Sale fino

Rosmarino

Basilico

Pepe

PREPARAZIONE

Lavate accuratamente i limoni sotto l’acqua corrente fredda e spazzolate con una spazzolina senza premere troppo per non rovinare la buccia del limone.

Con un coltello affilato, eleminate le due estremità e tagliate i limoni a fettine larghe circa 3-4 millimetri.

Sistemate le fette di limone nei vasetti, che avrete precedentemente sterilizzato, fate degli strati sottili alternando le fettine di limone, il sale fino e le erbe aromatiche, pepe a piacere

Pressate delicatamente le fettine di limone con un cucchiaio di legno e terminate con uno strato uniforme di sale fino e spezie

Le fettine di limone devono restare sotto di almeno 2 centimetri dal bordo del vasetto.

Ora, aggiungete a filo l’olio fino a coprire l’ultimo strato delle fette di limone, premete delicatamente con un cucchiaio di legno e, se serve, aggiungete altro olio fino a che le fettine di limone restano completamente somerse.

Coprite il vasetto con un dischetto di plastica che aiuterà a tenere le fettine sott’olio e chiudete ermeticamente.

Lasciate riposare il limone aromatizzato almeno una settimana. Conservate in luogo buio e asciutto .

Confettura di kiwi

INGREDIENTI

1 Kg. di Kiwi

300 gr. di zucchero

1 limone biologico

PREPARAZIONE

Lavate e pelate i kiwi, tagliateli a metà e privateli della parte centrale che è piuttosto legnosa. Riducete la polpa dei kiwi a cubetti e aggiungete il succo del limone.

In una casseruola unite la dadolata di kiwi con lo zucchero semolato, mescolate bene il tutto a fuoco spento, versate anche il succo di limone filtrato da eventuali semi e accendete il fuoco. Unite anche le due metà di limone già spremuto che farete cuocere con la confettura.

Cuocete kiwi per 40 minuti mescolando frequentemente, a fuoco medio basso. Man mano che si forma, eliminate la schiuma in superficie.

Dopo i 40 minuti togliete le bucce di limone e frullate il composto con il mixer ad immersione.

Per capire se la marmellata è pronta mettete un cucchiaino di marmellata su un piattino e poi inclinatelo se la marmellata rimane compatta è pronta . Versate subito la marmellata nei vasetti sterilizzati e chiudete bene, capovolgete e aspettate che siano completamente freddi prima di girarli e conservarli in un posto fresco e riparato dalla luce diretta.

Raffaella D’Andrea