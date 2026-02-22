Pagani. La candidatura Maiorino può cambiare gli equilibri

L’ipotesi di una candidatura civica di Gianfranco Maiorino potrebbe incidere in modo significativo sugli attuali equilibri politici cittadini. Un progetto trasversale, sostenuto da liste civiche e professionisti del territorio, avrebbe la capacità di intercettare quell’elettorato moderato e deluso che difficilmente si orienterebbe verso il centrodestra, ma che potrebbe anche non riconoscersi più nel centrosinistra tradizionale. Una candidatura strategica, dunque, capace di raccogliere consensi trasversali e di alterare soprattutto gli equilibri dell’area progressista, diventando un fattore determinante nella prossima competizione amministrativa.