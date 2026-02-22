Cascone: Aeroporto, “si passa dai fatti ai post”

«Sull’aeroporto di Salerno si passa dai fatti ai post». Non usa mezzi termini Luca Cascone, presidente della commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti che, attraverso i canali social, punta il dito contro i Sottosegretari al Mit Tullio Ferrante e Antonio Iannone che hanno rivendicato i meriti del primo importante risultato raggiunto sul fronte aeroporto Salerno Costa d’Amalfi Cilento. «Mentre da anni si lavora cercando di ottenere i risultati, i sottosegretari di questo Governo “scrivono post”! Si leggono dichiarazioni vuote per comunicare una qualche non ben definita attività, e addirittura di aver inciso sui nuovi accordi per le tratte; come se due anni fa all’apertura dello scalo la Regione avesse fatto un comunicato per dire: “Abbiamo avviato il nuovo collegamento con Barcellona o con Cagliari!”. In pratica si comunica di essere protagonisti di un risultato solo per aver convocato una riunione, tra l’altro senza invitare nessun rappresentante regionale! Quando si legge di “Rifinanziamento della metropolitana” si omette di dire che la stazione prevista nella Zona Industriale era stata finanziata -su richiesta della Regione Campania- sul PNRR, mentre in realtà RFI, essendo leggermente in ritardo con il crono programma dei lavori, ha chiesto semplicemente lo spostamento delle risorse su una fonte finanziaria che avesse una scadenza meno stringente – ha dichiarato Cascone – Il post -se voleva essere ricco di contenuti- avrebbe dovuto parlare del lavoro fatto: per scegliere la localizzazione di questa stazione, dell’importante raccordo con l’intervento di viabilità previsto da ASI e dalla Provincia (che sta per pubblicare la gara per la nuova rampa in direzione nord prevista per l’uscita Aversana, 5 M€ di lavori); ma tutto questo non viene scritto perché non si ha conoscenza di lavori, opere e pareri da richiedere. Oggi siamo passati dai fatti alle parole, per cui basta dire: “ho messo gli aerei per Milano!”. Stiamo lavorando da anni alla crescita dell’aeroporto di Salerno, e continueremo a farlo finché non diventerà come merita un punto di riferimento imprescindibile per il turismo del nostro territorio, favorendo crescita economica e posti di lavoro nella nostra provincia. Il progetto della rete aeroportuale di Napoli e Salerno parte nel 2018 fortemente voluta dalla Giunta De Luca che ha seguito giorni dopo giorno il lavoro necessario per ottenere gli oltre 30 pareri necessari per il Masterplan di sviluppo aeroportuale; ha stanziato oltre 90 M€, che si aggiungono ai 40 previsti dal MIT per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Salerno; ha definito la rete di infrastrutture necessarie al completamento di questa importantissima infrastruttura nazionale». Il consigliere regionale di A Testa Alta ha ricordato che «immediatamente dopo l’approvazione del Masterplan sono stati pianificati -tra gli interventi più significativi- su fondi regionali: la grande viabilità di accesso, finanziamento gestito dalla Provincia circa 20 M€, il cui progetto è in corso di approvazione e a breve sarà pubblicata la gara; il prolungamento della Metropolitana di Salerno sino alla fermata aeroportuale, intervento in corso ; il prolungamento della cosiddetta Aversana sino al superamento del fiume Sele, il cui progetto è in corso di approvazione a breve sarà pubblicata la gara. Inoltre in questi anni la Regione, in costante e completa sinergia con GESAC e con la Camera di Commercio di Salerno, ha messo in campo tante iniziative per promuovere al massimo il territorio della nostra provincia e lo scalo per favorirne e la crescita. Con l’insediamento della nuova giunta regionale, insieme al collega Matera, si è già avviato un proficuo confronto con GESAC ed il vicepresidente Casillo per pianificare alcuni interventi che possano dare un contributo per sostenere l’Aeroporto di Salerno in questo importante processo di crescita. Gli annunci a effetto continuiamo a lasciarli a chi sa molto poco di cosa si sta parlando…».