Pagani. Arrestati i rapinatori dell’avvocato Rino Di Martino

Pagani. Tre arresti, tutti ai domiciliari, per la rapina mercoledì sera in pieno centro cittadino all’avvocato Rino Di Martino. Il professionista era stato pedinato e dopo essere sceso dal suo studio professionale, stava recandosi a prendere l’auto con cui avrebbe rincasato. Il legale però non aveva fatto in tempo a salire sulla sua Audi che è stato assalito da tre banditi i quali gli hanno sottratto la berlina e lo hanno intimato, sotto minacciata armata, a sfilarsi il Rolex per consegnarlo nelle loro mani. La fuga tuttavia è durata poco. Infatti, stavano per dividersi il bottino quando i carabinieri della tenenza di Pagani li hanno sorpresi all’interno di uno stabile a ridosso dello stadio Marcello Torre. Finiscono tutti ai domiciliari. In manette il 47enne Andrea Trapani di Sant’Egidio del Monte Albino, il 54enne Claudio Izzo di Pagani e Gaetano Cavallaro, 54 anni di Scafati. Rispondono di rapina aggravata e minacce in concorso. L’avvocato Rino Di Martino intorno alle 20 si stava recando a ritirare la sua auto parcheggiata all’interno dell’area ex Dalmita Maradona quando ha avvertito la presenza di due persone che a passo veloce lo seguivano: uno da lontano gli ha gridato contro di consegnargli l’orologio, l’avvocato è rimasto impietrito vedendo arrivare verso di lui i due uomini incappucciati uno con un giubbotto catarifrangente giallo e l’altro tutto vestito di nero. Erano appena scesi da una Fiat Panda guidata da un complice e risultata poi rubata. I due gli hanno puntato contro un coltello con la vittima che ha iniziato a urlare chiedendo aiuto ma nessuno si sarebbe accorto di quanto stesse accadendo. Solo dopo qualche minuto un ragazzo ha cercato di avvicinarsi ma è stato lo stesso avvocato a dirgli di allontanarsi temendo per la sua incolumità. La vittima ha cosi consegnato ai due rapinatori il suo orologio un rolex di notevole valore e poi ha dovuto cedere alla richiesta di consegnare le chiavi della sua auto, un Audi di colore grigio scuro, temendo per la sua vita. I due banditi si sono quindi allontanati a bordo dell’Audi ed avrebbero percorso via Torre fino ad arrivare davanti allo stadio. E’ stato un carabinieri in borghese a far intercettare l’auto rubata poco prima. il militare si trovava davanti al palazzetto dello sport ad un evento sportivo quando avrebbe notato movimenti sospetti ed avrebbe così allertato i colleghi in servizio che immediatamente sono giunti sul posto e grazie anche all’ausilio dell’antifurto satellitare a bordo dell’Audi hanno intercettato la zona e colto i tre rapinatori con ancora addosso i giubbotti utilizzati per il colpo. Uno dei tre aveva il rolex in mano mentre l’auto del legale era parcheggiata accanto a loro. Sono stati arrestati e assicurati alla giustizia a tempo di record dai carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese. E’ stata proprio la vittima ieri a rendersi autore di un post nel quale ha voluto esprimere tuttala sua gratitudine oltre ai militari dell’arma di Pagani e di Nocera Inferiore che, con la loro azione sinergica ed efficace, hanno assicurato prontamente alla giustizia i malviventi Intanto l’esponente di centrodestra Massimo D’Onofrio ha chiesto al sindaco De Prisco e al presidente del consiglio Meloni un encomio per il carabiniere che, fuori servizio, ha allertato i colleghi vedendo movimenti sospetti in zona stadio.
