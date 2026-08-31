Paganese, ok in Coppa Italia. Parla Novelli

Pagani. La Paganese non stecca alla prima ufficiale davanti al pubblico amico. La Gara di Coppa Italia contro la Palmese che milita nel girone H della serie D è sta l’occasione per testare il grado di preparazione in vista dell’inizio del campionato fissato per domenica prossima. 2 ad 1 per padroni di casa che archiviano nel migliore dei modi il primo turno di coppa grazie agli ultimi tre minuti della prima frazione di gioco dove prima El Haddadi al 42° e poi Akammadu al 45° hanno praticamente mandato al tappeto la squadra di Palma Campania che poi ha tentato una reazione nella ripresa ma non è bastato il gol del difensore Petrosino per mettere in discussione il passaggio del turno. Coppa a parte la gara è stata bella giocata su buoni ritmi dalle due squadre che hanno sfidato il caldo afoso di agosto pur di deliziare il folto pubblico presente delle scalee del “Marcello Torre”. In sala stampa il primo a presentarsi è il tecnico ospite Salvatore D’Alterio che tutto sommato si dice soddisfatto della gara dei suoi. “Giocare in questo stadio non è mai banale anzi se non hai i giusti attributi rischi di perderti. La mia squadra ha avuto tre minuti di sbandamento che poi hanno indirizzato il match a favore della Paganese. Non puoi venire a giocare a Pagani e distrarti così perché rischi e poi ti fai male. Nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire di mantenere viva la partita fino alla fine e grazie al gol di Petrosino ci siamo riusciti ma alla fine purtroppo le nostre disattenzioni ci sono costate care e l’uscita dalla coppa Italia”. D’Angelo analizza il momento in vista dell’inizio del campionato. “Noi abbiamo come obiettivo quello di mantenere in primis la categoria poi si vedrà. Anche perché non è facile giocare le partite casalinghe non sul nostro terreno. Anche se Sarno è vicino come location però il terreno amico è sempre un’altra cosa. Però dobbiamo fare di necessità virtù e quindi non ci fasciamo la testa ma lotteremo anche contro questa avversità”. Disteso è molto più sereno è apparso invece Raffaele Novelli che anche se cerca di nascondere le carte sa di avere quest’anno una squadra ancora più quadrata e soprattutto la possibilità di giocare in un girone G che certamente presenta meno insidie di quello H della passata stagione. “Abbiamo disputato una buona gara soprattutto nella prima frazione. Siamo arrivati spesso sotto porta con trame buone e giocate in verticale che ci hanno permesso di attaccare la profondità con più di qualche uomo così da avere la superiorità per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Potevamo anche fare qualche gol in più però tenendo presente che era la prima gara ufficiale posso ritenermi soddisfatto di come i ragazzi hanno approcciato la gara”. Paganese che si gode il passaggio del turno ma già da domenica in casa dovrà confrontarsi contro il Pomezia per i primi punti da conquistare per il campionato. “I ritmi sono questi non hai nemmeno il tempo di poterti godere la vittoria che devi tornare subito a preparare la prossima gara. Credo che quest’anno abbiamo il vantaggio di avere una squadra con la colonna portante della passata stagione è questo senza ombra di dubbio ha favorito un lavoro più snello rispetto alla passata stagione”. Sul grado di preparazione della Paganese, Novelli non si sbottona. “Vedremo domenica pomeriggio a che punto siamo. Stasera abbiamo dimostrato di stare e tenere bene il campo la controprova arriverà domenica quando si partirà con la nuova stagione”. Buona la prova anche del centrocampista Basanisi arrivato dal Gravina ma con un passato anche in squadre della nostra provincia. “Sono contento di essere qui e di far parte di questo gruppo. Lo scorso anno ho giocato al “Torre” da avversario quest’anno invece avrò la fortuna di avere dietro a spingere questa magnifica tifoseria. Pagani non è una realtà da serie D. Pagani merita altri palcoscenici e per questo io ed i miei compagni dobbiamo lottare da subito e cercare di portare questa quadra e questa tifoseria in piazze e campi che più gli competono. Arrivare a Pagani è un motivo di orgoglio anche per chi come me ha giocato e girato anche in piazze importanti”. Lo scorso anno 10 gol all’attivo e svariati assist. “Si spero quanto meno di riconfermare il tutto anche qui. Anche se il mio obiettivo è quello di migliorarsi sempre”. Raffaele Consiglio