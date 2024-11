Rivellini neo commissario cittadino della Lega a Napoli

Crescenzio Rivellini è stato nominato commissario cittadino della Lega a Napoli. Questo, si sottolinea in una nota, “il primo effetto dell’accordo federativo siglato questa mattina tra la Lega e l’associazione politico – culturale Napoli Capitale, presso la Sala Consiliare del Comune di Napoli. Il patto federativo guarda con fiducia alle prossime elezioni regionali, poiché la Campania sarà chiamata al voto nel 2025”. “Io sono sempre stato un ‘Leghista del Sud’, da quando 15anni fa feci un intervento in napoletano al Parlamento Europeo per difendere le ragioni della mia terra – dice Rivellini – Oggi sigliamo questo patto federativo con la Lega Salvini Premier perché è l’unico partito non romano-centrico. Nel Dna di Napoli Capitale c’è la difesa della nostra comunità e la Lega non fa altro che difendere le proprie comunità e questa è stata un’evoluzione naturale. Pertanto mi appello ai miei concittadini: attenti! I veri nemici del Sud non sono i milanesi che difendono Milano o i torinesi che difendono Torino, ma i napoletani che non difendono Napoli. Ringrazio la Lega per questo accordo raggiunto, sono sicuro che insieme daremo finalmente le risposte che il popolo del Sud attende da troppo tempo”. Ha concluso Rivellini. L’accordo federativo è stato siglato da Claudio Durigon, vice segretario federale Lega, e Crescenzio Rivellini, presidente di Napoli – Capitale, alla presenza di Gianpiero Zinzi, coordinatore Lega Campania, Pina Castiello, sottosegretario di Stato, Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale Lega Napoli, Bianca Maria D’Angelo e Domenico Brescia, consiglieri del Comune di Napoli, Severino Nappi e Carmela Rescigno, vice coordinatori Lega Campania