pacifico: Azione farà bene sul territorio

di Mario Rinaldi

Rosario Pacifico, capogruppo di opposizione di “Impegno e Trasparenza” al Comune di Fisciano è stato nominato coordinatore provinciale di “Azione”, il partito guidato a livello nazionale dal senatore Carlo Calenda. Una scelta ricaduta su un uomo di grande esperienza politica e professionale, dal quale l’intero movimento si attende molto, soprattutto in termini di coinvolgimento, per favorire anche l’avvicinamento dei giovani alle istituzioni attraverso un’azione che mira ad abbattere gli steccati del populismo in favore di un dinamismo più spinto ed attivo. Rosario Pacifico, da poco è stato nominato coordinatore provinciale di Azione. Quale sarà il suo impegno? “Innanzitutto è un onore per me ricoprire l’incarico di coordinatore provinciale di “Azione”, un partito che è già radicato sul territorio. Per quanto riguarda il mio impegno posso garantire che affronteremo i temi fondamentali che interessano soprattutto le comunità, avanzando proposte e trovando la condivisione con coloro che si trovano con la nostra linea di pensiero. Per quanto riguarda questi temi logicamente non abbiamo steccati ideologici per cui saremo aperti a qualsiasi ipotesi purché la condotta venga orientata verso i bisogni delle persone e soprattutto a risolvere i problemi che interessano la collettività”. Lei è anche capogruppo di opposizione del gruppo “Impegno e Trasparenza” a Fisciano. Il suo nuovo incarico può avere riflessi anche sul ruolo che occupa nell’amministrazione comunale? “Attualmente rivesto il ruolo di capogruppo di “Impegno e Trasparenza”, logicamente il mio modus operandi è molto conosciuto da tempo. Sono una persona di centro; centro significa non avere una posizione nella geografia della politica, bensì avere una forma mentis, un modo di ragionare, di condividere, di ascolto e chiaramente anche di sintesi. Ovviamente la mia posizione e la mia persona potrebbero certamente creare un dialogo con altre forze politiche anche per un prossimo futuro”. Da tempo lei è attivamente impegnato in politica con più ruoli. È stato anche Assessore nello stesso Comune di Fisciano. Secondo lei Azione può essere un buon riferimento per la politica in generale seguendo anche le linee guida dettate dal suo segretario nazionale Carlo Calenda? “In effetti io sono stato assessore per due legislature con l’amministrazione guidata dall’avvocato Tommaso Amabile. Sono stati anni trascorsi con un’amministrazione molto efficiente che ha dato risposte al territorio e per le quali ci sono state anche ricadute molto importanti per lo sviluppo del territorio stesso. Credo che il modello di “Azione”, quindi il modello di proporre dei temi fondamentali ma soprattutto una politica non populista, ma una politica di grande collaborazione possa portare a buoni risultati su tutto il territorio della Provincia di Salerno. Credo che la presenza del segretario provinciale nell’ambito dell’amministrazione certamente potrebbe essere un volano oppure un modello per poter aggregare altre forze e fare dei ragionamenti politici diversi sul territorio”. Prossimo impegno elettorale le regionali in Campania. Quale ruolo può avere Azione in questo panorama? “Logicamente sappiamo benissimo che la competizione elettorale regionale è la prima competizione che ci vedrà chiaramente parte attiva. Per quanto riguarda eventuali alleanze noi non abbiamo steccati ideologici per cui saremo aperti al confronto con qualsiasi forza politica purché vengano condivisi in maniera sostanziale dei temi importanti e delle problematiche che interessano la regione Campania. Anche perché in questo momento la politica è molto fluida, ci sono delle cose che ancora non sono chiare per cui valuteremo nei prossimi giorni e nel prossimo mese quali saranno gli scenari, però certamente avremo già un impegno che prendiamo sin da ora per quanto riguarda le regionali”. Rosario Pacifico può essere un eventuale candidato di Azione alle Regionali o continuerà nel suo ruolo di consigliere di opposizione a Fisciano oltre al nuovo incarico che ha ricevuto? “Personalmente non sono interessato a candidarmi alle regionali. Piuttosto sono interessato soprattutto a far crescere il partito con la mia azione politica, grazie alla collaborazione di tanti giovani, donne, uomini e amministratori che sono già radicati sul territorio. Attraverso l’esperienza politica di amministratori locali e attraverso l’entusiasmo dei giovani, certamente potremo costruire qualcosa di utile ed esprimere anche un nostro candidato a livello regionale. Ovviamente restiamo aperti a qualsiasi intesa politica perché, ripeto, non abbiamo steccati ideologici, ma soltanto condividere quelli che sono i nostri temi cercando di trovare una sintesi sempre e comunque nell’interesse della comunità regionale”. Rosario Pacifico, nella copertura di questo nuovo incarico ha fatto già valere la propria esperienza politica. L’obiettivo prefissato è quello di far accrescere i consensi di “Azione” sia a livello territoriale che provinciale e regionale per rendere questo partito sempre più apprezzato.