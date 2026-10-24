Cento anni di Pino Rauti, lunedì il ricordo

Un protagonista della storia della destra italiana, un intellettuale e un uomo politico che ha attraversato oltre mezzo secolo di vicende nazionali. A cento anni dalla nascita di Pino Rauti, il Circolo culturale La Contea ospita un incontro dedicato alla sua figura, al suo pensiero e all’eredità politica e culturale.

L’appuntamento, dal titolo «100 anni dalla nascita di Pino Rauti – L’Uomo, il Politico, l’Intellettuale, le Idee», si terrà lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 17.30, nella sede del Circolo in via Toledo 418, a Napoli.

L’iniziativa sarà un’occasione per ripercorrere il percorso umano e politico di Rauti, il suo contributo all’elaborazione culturale della destra italiana e le battaglie ideali che ne hanno caratterizzato l’impegno pubblico.

Ad aprire i lavori sarà Luciano Schifone, che introdurrà l’incontro. Seguiranno gli interventi di Pasquale Viespoli, Bruno Esposito, Marcello Taglialatela e Gennaro Sangiuliano, con riflessioni sulla personalità di Rauti, sul suo pensiero e sul ruolo svolto nella storia politica nazionale.

Le conclusioni saranno affidate a Isabella Rauti, dell’indimenticato leader della destra italiana, mentre le testimonianze di Carlo Lamura, Luigi Rispoli e Antonio Arzillo contribuiranno a ricostruirne il profilo umano e politico attraverso ricordi ed esperienze personali.