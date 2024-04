Ospedale di comunità? Valiante: “facciamo chiarezza”

Nell’intenso dibattito degli ultimi tempi sulla sanità in Regione Campania e soprattutto alla luce dell’inaugurazione da parte di Vincenzo De Luca dell’ospedale di comunità di Roccadaspide, interviene Simone Valiante che di esperienza nel campo ne ha tanta e non solo dal punto di vista politico.

«Sono stato tra i primi negli anni scorsi ad ipotizzare un ospedale di comunità per realtà più interne come Roccadaspide – dice – bisogna chiarirsi, tuttavia, sulla funzione di un ospedale di comunità finanziato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È una struttura di ricovero della rete di assistenza territoriale che svolge di fatto una funzione intermedia tra l’ospedale ed il domicilio – aggiunge – l’esempio classico è quello dell’anziano, fragile con più cronicità, dimesso dall’ospedale, che non avendo nel proprio domicilio un livello di assistenza adeguata, anche per evitare una reospedalizzazione, trascorre un periodo medio di venti giorni in una struttura protetta, dove viene assistito da un team di personale infermieristico e dai medici della continuità assistenziale in una turnazione, evidentemente già definita a monte con le Aziende sanitarie locali. Non ha specialistica al proprio interno ed è evidente che il modello funziona se hai una rete di assistenza territoriale, magari con un servizio di Elisoccorso per gli hub ospedalieri, in una offerta sanitaria complessiva».

Valiante parla da anni di questa nuova modalità con la quale attuare l’aspetto sanitario nei territori, in particolare quelli interni e lontani dai grandi centri abitati con le varie difficoltà anche di viabilità. «Le cose delle quale io parlo, in splendida solitudine da anni – continua il politico un tempo riferimento del Partito Democratico cilentano – riferendomi ai cinque ospedali o ex ospedali a sud della Provincia di Salerno, ma più in generale ai modelli organizzativi e alla legislazione regionale aggiornata che dovrebbe supportarli. Quali sono gli atti di programmazione regionale, la legislazione regionale aggiornata ad una sfida enorme di riorganizzazione che impone oggi il combinato disposto dell’attuazione del Decreto Ministeriale 70 e del Decreto Ministeriale 77, le convenzioni con la medicina generale, il regolamento regionale di organizzazione dei servizi dell’offerta territoriale e il modello aggiornato di emergenza urgenza, che sono funzionali ad un progetto di offerta sanitaria territoriale, anche per un’area vasta ed interna come quella che serve l’utenza dell’ospedale di Roccadaspide?».

Insomma, la vicenda sanitaria in Campania è tutt’altro che risolta con gli ospedali di comunità come invece chi governa la Regione, e di conseguenza i sindaci applaudenti, vorrebbero far credere. La risoluzione delle problematiche è ben lontana anche perché la nascita delle nuove realtà andrà a discapito dei pochi ospedali esistenti.