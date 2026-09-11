Onorato, ‘Progetto Civico la vera novità del centrosinistra’

“Nel centrosinistra manca una vera novità e noi siamo convinti che questa novità possa essere rappresentata da una moltitudine di amministratori che, con il sudore alla fronte e grande coraggio, dal sud al nord, fanno i consiglieri comunali, gli assessori, i sindaci e i consiglieri regionali”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato, intervenendo alla presentazione del coordinamento provinciale di SALERNO. “Questa moltitudine unita da Progetto Civico Italia può e sarà la vera novità. Portiamo in dote la cultura del fare”, ha aggiunto. “Dopo appena quattro mesi dalla nostra nascita formale siamo presenti in più di 1.000 comuni, con 103 sindaci, quasi 70 consiglieri e assessori regionali e oltre 700 consiglieri comunali e assessori. Sono amministratori fondamentali per il centrosinistra per vincere le elezioni, ma non vengono considerati abbastanza in una chiave nazionale”, ha sottolineato.
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