Omicidio sindaco Vassallo: possibile svolta dopo 14 anni

Era la sera del 5 settembre di quattordici anni fa quando, a Pollica-Acciaroli, in provincia di Salerno, nove colpi di pistola uccisero Angelo Vassallo, il ‘sindaco pescatore’ cui si deve il decollo turistico di quell’area del Cilento. Vassallo, quella sera, era nella sua station wagon nella frazione costiera di Acciaroli. Stava rincasando, quando fu freddato dall’esplosione dei proiettili di una pistola ‘baby Tanfoglio’, poi mai ritrovata. Negli anni, le indagini della Procura di Salerno-Dda hanno contemplato varie piste, compresa quella relativa al fatto che Vassallo fosse stato ucciso perche’ considerato un ostacolo agli affari illeciti, in particolare di droga, nella localita’ costiera cilentana che, d’estate, pullula di turisti. Il 28 luglio di due anni fa, su disposizione della Dda salernitana, fu eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di nove persone che erano indagate, a vario titolo, nell’inchiesta sull’omicidio. Oggi, con l’esecuzione dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, l’indagine potrebbe essere a una svolt