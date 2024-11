Omicidio Vassallo: Rando (Pd), vicini alla verità

“È una giornata importante nella ricerca di giustizia per il Sindaco pescatore. Gli arresti di oggi a Salerno possono finalmente consegnarci la verità sull’omicidio di un grande uomo e amministratore, Angelo Vassallo, morto in ragione della sua lotta per il contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti. Dopo 14 anni dal suo assassinio quando era Sindaco di Pollica, oggi si intravede la luce in fondo ad un tunnel fatto di indagini depistate e omertà. Voglio complimentarmi con i magistrati di Salerno che hanno condotto le indagini. Quello che emergerebbe sarebbe un pericoloso sodalizio criminale tra uomini delle forze dell’ordine infedeli, imprenditori senza etica e criminali vicini al clan Ridosso. Attendiamo il lavoro dell’autorità giudiziaria, ma oggi il pensiero va ad Angelo e alla sua passione civile. Ad un sindaco che esercitava il proprio dovere politico e istituzionale con etica e responsabilità. Tutta la mia vicinanza alla famiglia per la loro battaglia di verità e giustizia”. Lo afferma in una nota la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e contrasto alle mafie del Partito Democratico.