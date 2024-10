Rosario Montano di Portici e Carmine De Luca di Salerno sono le vittime dell’omicidio avvenuto questa mattina all’alba al mercato ittico di Salerno.

Il presunto omicida, Francesco Iacovazzo si è costituito alla stazione dei carabinieri di Salerno e, allo stato attuale, non è ancora in stato di fermo. Continuano le indagini per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.