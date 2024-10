Omicidio di Carmine De Luca, il sindaco: “Vicini alla famiglia”

“Salerno questa mattina ha salutato per l’ultima volta Carmine De Luca, ucciso insieme a Rosario Montone, 58enne di Portici, per mano di un ex collega. Tantissimi amici e conoscenti hanno assistito alle esequie in un clima di dolore e sgomento.

L’Amministrazione Comunale, tutti noi, siamo vicini alle due famiglie colpite da questo enorme e inspiegabile lutto“.

E’ questo il messaggio di cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli in occasione dei funerali di Carmine De Luca, che si sono celebrati nella mattinata di oggi.