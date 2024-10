Aggressione a Palermo, il Ccsc chiede tutela alla Salernitana

La trasferta di ieri allo stadio Renzo Barbera di Palermo, in occasione del match di campionato tra la compagine rosanero siciliana e i granata di mister Martusciello, stava per trasformarsi in una tragedia. Il lancio di alcune bombe carta indirizzate al settore ospiti occupato dai salernitani ha causato tanta paura sulle gradinate, gremite non solo dagli ultras e dalla tifoseria organizzata, ma anche da tanti tifosi in compagnia di familiari e bambini. Solo per miracolo nessuno ha riportato conseguenze fisiche.

Non è la prima volta che la tifoseria salernitana resti oggetto di azioni vili ad opera di cani sciolti e teppisti, che nulla hanno a che fare con le tifoserie nel loro complesso, come del resto anche in questo caso.

A ciò si aggiungano i molti disagi patiti dai supporters di fede granata all’ingresso dello stadio palermitano, a causa del mancato o difettoso funzionamento dei tornelli, tanto da rendere necessaria l’identificazione tramite telecamere di tutti i salernitani.

Il Centro Coordinamento Salernitana Clubs – nella persona del presidente Riccardo Santoro e a nome di tutto il Direttivo – stigmatizza in maniera forte l’episodio di inciviltà verificatosi ieri allo stadio Renzo Barbera ma al tempo stesso esorta la società granata ad intervenire in modo forte e puntuale a tutela dell’incolumità degli stessi appassionati di Salerno, presenti sempre in massa in ogni stadio d’Italia. In conclusione auspichiamo che i responsabili possano essere identificati quanto prima dalle autorità preposte, poiché non è tollerabile che l’accompagnare la Salernitana in trasferta debba significare mettere a rischio la propria integrità fisica.