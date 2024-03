Non luogo a procedere per imprenditore della costiera amalfitana

Il Tribunale di Salerno – seconda sezione penale- ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un imprenditore del settore ittico operante e residente in costiera amalfitana precisamente in località Cetara.

L’imprenditore che è stato difeso dall’ Avv. Giuseppe Vitale di Salerno con studio in Pellezzano, si è dichiarato unitamente al proprio difensore, pienamente soddisfatto dell’esito del processo che ha posto fine alla vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto.

Nello specifico nei confronti dell’imprenditore costierano era stato sin da subito disposto il sequestro delle opere ritenute abusive per poi essere rinviato a giudizio con l’accusa appunto di abusivismo edilizio.

Ebbene la linea difensiva dell’Avv. Giuseppe Vitale che è stata accolta e condivisa dal Giudice Penale del Tribunale di Salerno titolare del fascicolo, ha portato dapprima, su istanza dello stesso legale e nelle more del processo, al dissequestro definitivo di tutto quanto posto sotto sequestro per poi alla prima udienza fissata portare alla sentenza di non luogo a procedere così ponendo fine alla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto l’imprenditore cetarese.

L’Avv. Giuseppe Vitale conclude con una brevissima e riassuntiva riflessione sul tema degli abusi edilizi e dei risvolti in ambito penale dichiarando che la materia in questione è complessa ed articolata nonché in continua evoluzione sia normativa che giurisprudenziale e richiede pertanto una specifica preparazione al riguardo.