Nocera, truffa del superbonus

Scafat/Nocera Inferiore. Soldi incassati con sconti in fattura e cessioni di credito per dei lavori che non sarebbero stati mai svolti: 37 indagati davanti al gup Giovanni Pipola del Tribunale di Nocera Inferiore ieri mattina dopo la richiesta di giudizio presentata dalla Procura. Udienza rinviata al prossimo 3 dicembre per omesse notifiche per gli imputati, intanto una ventina hanno annunciato il giudizio abbreviato per definire il primo grado di processo chiesto dalla procura nocerina. La contestazione per tutti è di una truffa in concorso di svariati milioni ai danni dello Stato, concentrata sulle detrazioni del Superbonus. I coinvolti risiedono a Scafati, Pagani, Nocera Inferiore e altri centri dell’Agro fino alla zona sud della provincia. Tra le persone finite sotto inchiesta c’era anche lo straniero ucciso sulla strada per Napoli in zona Casalnuovo (posizione archiviata per sopraggiunta morte) e il suo presunto aguzzino, un ragioniere incensurato tuttora in carcere he lo avrebbe assassinato per una vicenda di immigrazione clandestina. Rispondono di truffa, ricettazione e autoriciclaggio. Le accuse sono distribuite, a seconda dei casi, per 72 capi d’imputazione. Le contestazioni da parte della procura risalgono alla fine del 2021, con le singole posizioni e la ricostruzione dei movimenti di denaro effettuati per ostacolarne l’identificazione. Nei guai anche una anziana residente a Nocera Inferiore, che all’Agenzia delle Entrate avrebbe attestato falsamente di vantare crediti d’imposta per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, pur non essendo intestataria di alcun immobile. In questo modo, dopo aver stipulato tre contratti di cessione di crediti d’imposta inesistenti con Poste Italiane, riuscì ad ingannare la società concessionaria, ottenendo oltre 150mila euro. Denaro che rappresentava il corrispettivo per le cessioni finito sul proprio conto corrente postale. Poi secondo gli inquirenti avrebbe traferito quei quei soldi – ritenuti provento della truffa- su un altro conto, attraverso 11 bonifici ostacolando così concretamente l’identificazione e la provenienza del denaro. Quindi per la donna c’è anche la contestazione sull’auto riciclaggio. Sul conto corrente del ragioniere a processo per omicidio finirono 28mila euro, provenienti proprio da quello intestato all’extracomunitario. Una 33enne nativa di Pagani e residente a Scafati, legale rappresentante di una società a responsabilità limitata attenzionata, avrebbe ricevuto oltre 3 milioni di euro nel dicembre 2021, attraverso 262 bonifici. Quei soldi sarebbero stati secondo la pubblica accusa il risultato di fatture emesse per lavori inesistenti. Si torna in aula il 3 dicembre.