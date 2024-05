Nocera Sup. Montalbano: Per la mia città

di Mario Rinaldi

I coordinatori cittadini Concetta Galotto per Fratelli di Italia, Luca Soriente per Forza Italia, Pierluigi Vitale per Noi Moderati, Enzo Casola per UDC, di concerto con i responsabili provinciali hanno raggiunto l’intesa, in vista delle elezioni, sul nome del noto medico nocerino per la candidatura a sindaco alle elezioni amministrative del prossimo mese di giugno. Si tratta di Geatano Montalbano, già sindaco di Nocera Superiore per due mandati, dal 2001 al 2006 e dal 2009 al 2014, e oggi di nuovo in campo per tentare la scalata verso Palazzo di Città. Una sfida che il noto professionista ha accettato di buon grado, confortato anche dall’unione del centrodestra che ha visto nella sua persona il candidato ideale per affrontare questa tornata elettorale. Dottor Montalbano, i coordinatori provinciali delle principali forze politiche del centrodestra, hanno individuato nella sua persona, il candidato sindaco ideale per il rilancio di Nocera Superiore. Ha subito accettato questa investitura? “Abbiamo lavorato tutti insieme per unire il centrodestra e dare così una risposta politica alla Città di Nocera Superiore mettendo i partiti al servizio della cittadinanza con progetti ed idee serie e concrete”. In passato, lei è già stato alla guida della città per due mandati. Da allora in cosa è cambiata Nocera Superiore? “Il giudizio spetta sempre ai cittadini di Nocera Superiore. Se guardo in giro per la Città rimangono solo le numerose opere realizzate durante i miei mandati precedenti”. Con questa sua candidatura quali scenari e prospettive si aprono per Nocera Superiore? “Desidererei rivoluzionare e ridisegnare Nocera Superiore per farla diventare una Città piena di vita e non un dormitorio. Mancano le opere strategiche, in primis un centro cittadino che abbracci tutte le frazioni”. Secondo lei a quale ruolo può ambire Nocera Superiore nell’ambito delle politiche a favore del rilancio globale dell’agronocerino- sarnese? “Nocera Superiore è la storia dell’agro-nocerino-sarnese e credo di essere stato l’unico sindaco a credere nel ruolo culturale, storico, politico e sociale della nostra Città. Come noto a tutti, fui io a lavorare per la riapertura e la riconsacrazione del Battistero e fui io a far realizzare il Parco Archeologico, senza dimenticare la necropoli e il teatro”. Secondo lei qual è lo stato di salute del centrodestra nel mezzogiorno d’Italia? “Da medico le dico che lo stato di salute è ottimo con uomini e donne che lavorano per il nostro Sud. Da politico vedo grande unità di intenti e grande senso di responsabilità”. Europee 2024, una grande occasione per il territorio. “Le europee saranno l’opportunità per l’Italia e per il Sud di poter attingere a risorse economiche spesso non sfruttate da impiegare in progetti per opere strategiche importanti con la speranza che gli elettori e le elettrici comprendano l’importanza del voto europeo. Da vice coordinatore regionale di Forza Italia mi aspetto un grande risultato per il Partito, soprattutto per Tajani e Martusciello”. Un Montalbano a tutto campo, pronto non solo al rilancio di Nocera Superiore, ma anche ad offrire il suo sostegno politico ed istituzionale a livello nazionale ed internazionale per un centrodestra unito.