Il Consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Celano, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale della Campania per fare chiarezza sulle modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali dirigenziali ancora vigenti e sulle scelte di reclutamento adottate dall’Amministrazione regionale. Al centro dell’iniziativa la decisione del Consiglio regionale di procedere allo scorrimento della graduatoria DEF per il reclutamento di una sola unità dirigenziale, nonostante la persistente carenza di personale e la disponibilità di altre graduatorie concorsuali, prorogate fino al 30 novembre 2026. «Non si comprendono le ragioni per cui si sia scelto di procedere con uno scorrimento limitato a una sola unità, senza una programmazione più ampia che tenga conto delle effettive carenze di personale dirigenziale. In particolare, appare necessario verificare perché non si sia fatto ricorso anche alla graduatoria dei Dirigenti Amministrativi, considerata la maggiore carenza di personale in tale profilo». Con l’interrogazione, Celano chiede inoltre di conoscere il numero delle posizioni dirigenziali vacanti presso la Giunta regionale, gli incarichi ad interim e quelli conferiti attraverso procedure di interpello, nonché le eventuali iniziative che si intendono assumere prima della scadenza delle graduatorie. «È necessario privilegiare il reclutamento di personale già selezionato attraverso procedure concorsuali pubbliche, garantendo trasparenza, imparzialità, valorizzazione del merito ed economicità dell’azione amministrativa. Non è ragionevole lasciare inutilizzate graduatorie ancora valide mentre persistono vuoti organizzativi e numerosi incarichi ad interim, spesso oggetto di reiterate proroghe». «Ho chiesto alla Giunta di chiarire se intenda procedere a ulteriori scorrimenti o promuovere una nuova proroga delle graduatorie, evitando che la loro imminente scadenza determini la perdita di un patrimonio di professionalità già selezionate e disponibili». L’obiettivo – conclude Celano – è assicurare un’organizzazione amministrativa efficiente, fondata su criteri oggettivi e sul rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. Le graduatorie concorsuali non possono essere utilizzate in maniera episodica e selettiva: occorre una programmazione trasparente che risponda alle reali esigenze della Regione e valorizzi il merito di chi ha superato un concorso pubblico».