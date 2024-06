Verde e traffico, Salzano attacca Galdi e Natella

Caos e disagi in città. Tra cantieri e assenza di piano traffico il fine settimana appena trascorso è stato da bollino nero, con traffico intenso che ha mandato in tilt anche le arterie principali tra intasamenti ed ingorghi “a croce uncinata” che hanno contraddistinto le giornate di sabato e domenica. La denuncia arriva dal coordinatore di Popolari e Moderati Aniello Salzano. «Ore trascorse in auto, ore sottratte al tempo libero, alla famiglia, impiegate invece a maledire i troppi cantieri, la mancanza del senso civico, l’assenza di qualsiasi vigilanza e infine le troppe auto in sosta selvaggia. Insomma la sensazione di vivere in una città abbandonata a sé stessa, senza regole, cui non si presta l’attenzione dovuta – ha detto l’esponente dei Popolari e Moderati che conta due consiglieri in maggioranza – Il Consigliere Rino Avella raccoglie le lamentele di tanti cittadini e fa bene a denunciare i mali cui quasi sempre si tarda a porre rimedio. Però piuttosto che lamentarsi con il Sindaco meglio sarebbe dare la sveglia a qualche Assessore il cui impegno è debole, dal momento che dimostra poca attenzione a quei problemi, che pure si potrebbero risolvere, se solo si affrontassero con maggiore determinazione. Ma cosa ci si può aspettare da chi non è in grado neppure di provvedere all’istallazione di un rilevatore luminoso di velocità lungo una strada in cui si sono verificati e si verificano di continuo incidenti, anche mortali? Atteggiarsi a “Miles gloriosus” invece di risolvere i problemi veri, alla fine non paga, anzi…». Salzano attacca l’amministrazione: «Salerno sta rischiando di diventare la città delle assurdità, la città del mondo alla rovescia! Non si capisce, per es., chi ordina di procedere fuori tempo massimo alla potatura, anzi mutilazione delle piante in piena fioritura invece che al taglio dell’erba incolta delle aiuole. È esilarante nella sua tragicità assistere alla decapitazione delle lantane e degli oleandri fuori stagione. Ci si dica, per favore, chi controlla, chi dirige questa impareggiabile iniziativa! È deprimente, che nella piazza di Pastena una ex splendida fontana sia stata trasformata in ricettacolo di immondizia, solo perché in essa da tempo immemore non scorre più acqua. Naturalmente nessuno dei nostri amministratori se ne cura», ha attaccato. E poi l’appello alla maggioranza e agli assessori: «Fate presto, per favore! Concludete i lavori di rifacimento di C.so Vittorio Emanuele nel più breve tempo possibile. Il settore commercio, già in profonda crisi, rischia davvero il collasso con enorme ripercussione sull’economia salernitana. È il grido di dolore che si alza tra i commercianti che denunciano i ritardi nei lavori di rifacimento della strada, i tanti disagi, il calo nelle vendite e i mancati introiti. C’è per caso qualcuno che se ne fa carico? Si potrebbe continuare all’infinito, citando, per es., i casi della Palazzina stile liberty di Fratte, finita nell’abbandono e nel degrado più assoluto, del fatiscente Comando dei Vigili urbani non raggiungibile da alcuno dei mezzi pubblici, del Corpo dei Vigili ridotto ad un numero esiguo così come l’Anagrafe…ma mi rendo conto che è tutto inutile: si cozza contro un muro di gomma, sul quale le critiche e le polemiche rimbalzano senza sortire effetto alcuno». e.n