Nocera. Stazione meteorologica proposta dal sindaco De Maio

NOCERA INFERIORE. Un passo importante per la tutela e il monitoraggio della sicurezza del territorio a Nocera Inferiore. La Giunta Comunale ha ricevuto la proposta di accettazione per la donazione di una stazione meteorologica Waldbeck accessoriata con una webcam Reolink. Il contributo arriva dalla generosità e dal senso civico del dottor Roberto Citarella, che ha acquistato la strumentazione a proprie spese per destinarla interamente alla comunità. L’acquisizione della nuova tecnologia consentirà di raccogliere e analizzare dati meteorologici rilevati direttamente a livello locale. Si tratta di uno strumento fondamentale per potenziare il lavoro di previsione, gestione delle emergenze e monitoraggio nei momenti di forte maltempo o durante le fasi di allerta meteo. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio: il progetto del Servizio di Protezione Civile per la realizzazione di un vero e proprio Osservatorio Meteorologico/Climatico Comunale. Per questo piano, il Comune aveva già avanzato una richiesta di finanziamento al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ottenendo il supporto per la sola componente relativa alle apparecchiature informatiche. La donazione della stazione meteorologica permette quindi di colmare il divario, fornendo al Centro Operativo Comunale e al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile gli strumenti indispensabili per valutare in modo tempestivo le condizioni climatiche e gli scenari di rischio sul campo. L’atto di donazione è di modico valore e non comporta alcun onere economico immediato per le casse dell’Amministrazione. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del gesto: “Accogliamo con gratitudine un gesto di grande sensibilità civica, che mette a disposizione della città uno strumento concreto per rafforzare le attività di Protezione Civile. Disporre di dati meteorologici raccolti direttamente sul nostro territorio significa dotare gli operatori di un ulteriore supporto per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di allerta. L’obiettivo è proseguire nel percorso per la realizzazione di un Osservatorio Meteorologico e Climatico comunale sempre più utile alla sicurezza e alla conoscenza del nostro territorio. Un progetto reso possibile grazie alla generosità e al senso civico del dottore Roberto Citarella, che ha scelto di donare alla comunità un’attrezzatura di interesse generale. Ringrazio anche il settore di Protezione Civile che si adopera sempre per promuovere nuove iniziative e acquisire attrezzature per difendere e governare il territorio.” Con questo nuovo tassello, la città compie un progresso concreto verso una gestione dei rischi sempre più precisa, fondata su dati locali reali e sulla collaborazione virtuosa tra cittadini e istituzioni.

Mario Rinaldi