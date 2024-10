Nocera. Salvatore Forte nuovo presidente di CambiaMenti

Salvatore Forte è il nuovo presidente dell’associazione CambiaMenti, subentra a Giancarlo Di Serio. La decisione è stata presa dall’assemblea dei soci tenutasi lo scorso 10 ottobre. “Forte, 50 anni, nocerino doc, alle spalle ha una lunga attiva militanza politica e associativa. – recita la nota stampa – Di Serio resterà nel direttivo dell’associazione. Il neo presidente, uomo di sinistra, probabilmente l’unico vero DS di Nocera Inferiore, è il figlio dell’ex sindaco Matteo Forte, persona perbene e che ancora oggi in molti ricordano. La domanda nasce spontanea: la presidenza per arrivare alla candidatura di sindaco? Al momento solo una considerazione e nemmeno una ipotesi, ma l’idea non dispiacerebbe. La militanza politica c’è tutta e lo evince lo stesso comunicato stampa: “Il nuovo presidente, già noto anche per il suo impegno all’interno di CambiaMenti, si è dichiarato pronto a rilanciare l’azione dell’associazione attraverso iniziative di tipo politico culturale che abbiano lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini su temi che interessano la comunità locale. Una sfida difficile, considerati i tempi attuali caratterizzati da un sempre minor interesse verso la “Polis”, ma che può essere vinta come dimostra il recente successo della raccolta di firme per sostenere il referendum contro la legge sull’autonomia differenziata, iniziativa a cui l’associazione CambiaMenti ha partecipato da protagonista fin dall’inizio”. Inoltre, nella nota è scritto: “L’assemblea di CambiaMenti ha discusso anche delle prossime iniziative che saranno messe in campo per contribuire a svolgere il ruolo che gli attribuisce li Statuto, ossia di essere uno spazio aperto alla discussione per elaborare idee e proposte finalizzate alla crescita civile e politica della comunità nocerina e dell’intero Agro”. A Salvatore Forte, dunque, un bentornato in politica, è l’augurio più sincero che possiamo fargli dal nostro giornale. A Nocera Inferiore è mancato molto. Giuseppe Colamonaco