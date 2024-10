L’area adiacente la scuola Gatto resta poco sicura

L’area adiacente la scuola Alfonso Gatto è diventata pericolosa, soprattutto per gli alunni. La denuncia arriva dal consigliere di Rinascita Ciro Giordano che ha prontamente segnalato quanto accaduto ieri. Una donna, senza fissa dimora, ha trascorso diverse ore nello spiazzale, utilizzato come wc a cielo aperto. «Sono stato sollecitato da alcuni cittadini che lamentano le condizioni dell’area adiacente la scuola primaria, un via vai di senza fissa dimora e tossicodipendenti che si mostrano in condizioni a dir poco preoccupanti, spaventando i residenti della zona», ha dichiarato il consigliere Giordano che ha sollecitato l’amministrazione comunale e poco dopo sul posto è giunto anche il sindaco Vincenzo Napoli che ha colto l’occasione per incontrare insegnati e dirigente dell’Alfonso Gatto e affrontare insieme le problematiche. «È necessaria la presenza di forze dell’ordine soprattutto in questo quartiere perchè in pochi giorni si sono registrati diversi episodi che hanno allarmato la popolazione – ha aggiunto – Sarebbe opportuno attivare i servizi sociali così da garantire queste persone una giusta sistemazione, almeno in orari notturni e garantire loro un pasto caldo». Il sindaco dal canto suo avrebbe fatto sapere che si sarebbe attivato nell’immediato per valutare le azioni da mettere in campo a tutela dei cittadini, dei docenti, degli alunni della scuola Gatto e non solo. Solo pochi giorni fa la consigliera Claudia Pecoraro ha denunciato il ritrovamento di una siringa lungo la rampa della scuola primaria destinata agli alunni diversamente abili chiedendo all’amministrazione comunale provvedimenti immediati per garantire la sicurezza. er.no