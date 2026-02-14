Nocera Inf. Il sindaco presenta Nuceria Carneval

Nocera Inferiore è pronta ad accogliere la prima edizione del “Nuceria Carneval”, evento che trasformerà Piazza Diaz in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato a famiglie, bambini e giovani. Un’iniziativa che unisce tradizione, creatività e innovazione digitale, inserendosi nel percorso di valorizzazione culturale e promozione territoriale avviato dall’Amministrazione comunale. Ne parlano il Sindaco Paolo De Maio, l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Federica Fortino, l’assessore alla digitalizzazione, Francesco Cicalese il Vicesindaco Giancarlo Pagliuca e il Presidente della Commissione Mariano Fasolino.

Sindaco, Piazza Diaz oggi si prepara ad essere un palcoscenico di sano divertimento a cielo aperto. In che modo eventi come ‘Nuceria Carneval’ si inseriscono nella strategia dell’amministrazione per coniugare le antiche tradizioni locali con la moderna immagine digitale della nostra città?

È un momento importante per Nocera Inferiore. Non si tratta soltanto di una festa, ma di un’occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare la nostra identità. Piazza Diaz diventa simbolicamente il cuore pulsante di una città che vuole ritrovarsi, condividere e guardare avanti. Eventi come questo dimostrano che investire in cultura e aggregazione significa investire nel benessere collettivo.

Vicesindaco Pagliuca in che modo eventi come ‘Nuceria Carneval’ si inseriscono nella strategia dell’amministrazione per coniugare le antiche tradizioni locali con la moderna immagine digitale della nostra città?

Oggi, Piazza Diaz si trasforma in un vivace palcoscenico per il ‘Nuceria Carneval’, un evento che rappresenta non solo un momento di festa per i bambini e famiglie, ma anche un’importante opportunità per la nostra comunità. Valorizzazione delle Tradizioni Locali: ‘Nuceria Carneval’ è un perfetto esempio di come possiamo celebrare le nostre radici culturali. Attraverso sfilate, musica e danze tipiche, ci impegniamo a mantenere vive le tradizioni che ci uniscono e ci definiscono.

Integrazione con la Modernità: In un’epoca in cui il digitale gioca un ruolo cruciale, stiamo lavorando per integrare queste tradizioni con una moderna immagine digitale della nostra città. Utilizziamo i social media, la nostra app, piattaforme online per promuovere l’evento tra famiglie, scuole, coinvolgere varie fasce di pubblico e attrarre turisti. La nostra strategia prevede: Crescita Economica e Comunitaria: Investire in eventi come ‘Nuceria Carneval’, come il Memorial De Maio, come il Nocera Jezz festival, come i tanti concerti organizzati durante l’anno, non è solo una celebrazione delle nostre tradizioni, ma anche un modo per stimolare l’economia locale.

Assessore, Francesco Cicalese abbiamo visto un forte impegno nel digitalizzare l’evento attraverso l’Applicazione ufficiale. Qual è il prossimo passo per rendere questa città sempre più una ‘Smart City’ capace di offrire servizi agili e interattivi ai cittadini?

Il nostro impegno per una città tecnologica parte dalle fondamenta: le infrastrutture. Entro la fine del 2026, completeremo il rifacimento della rete dati in tutti gli edifici comunali, portando la fibra ottica di ultima generazione in tutti gli edifici comunali. Non è solo un aggiornamento tecnico, ma la riduzione dei tempi d’attesa: uffici più rapidi significano risposte immediate per i cittadini.

Parallelamente, stiamo rivoluzionando il rapporto tra Comune e cittadino attraverso lo smartphone. L’App istituzionale non è più solo una vetrina, ma uno strumento attivo: oggi, con la prima edizione del Nuceria Carneval, sperimentiamo per la prima volta il voto popolare digitale per Obiettivo Carnevale’. È il primo passo verso una città che ascolta.

Ma non ci fermiamo qui. Stiamo integrando nell’app il monitoraggio in tempo reale dei parcheggi gestiti dalla Nocera Multiservizi: potrete vedere dove c’è posto prima ancora di uscire di casa, riducendo traffico e stress. Anche il sito del Comune è stato totalmente rinnovato seguendo le ultime direttive di accessibilità. Un esempio concreto? I servizi cimiteriali: oggi, grazie all’integrazione con PagoPA e alla nuova modulistica editabile, è possibile gestire pagamenti e pratiche con un click, inviando tutto al protocollo senza mai fare una fila.

Vogliamo abbattere le barriere burocratiche, con una città più semplice da vivere: un partner agile al fianco dei cittadini, mai più un ostacolo.

Il set fotografico ha visto una grande partecipazione di minori e famiglie. .Assessore Federica Fortino quali sono le politiche che l’assessorato sta mettendo in campo per garantire spazi di espressione creativa sicuri e moderni per le nuove generazioni?

L’evento unisce tradizione e linguaggi contemporanei, con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei più giovani attraverso strumenti creativi e digitali. «Abbiamo voluto costruire un appuntamento che partisse dalle nostre radici – spiega l’assessore Federica Fortino – il Carnevale come momento di festa popolare, ma che parlasse anche ai giovani attraverso strumenti e linguaggi contemporanei. Creatività, fotografia, social e partecipazione attiva diventano strumenti per coinvolgere le nuove generazioni e farle sentire protagoniste. Tradizione e innovazione non sono in contrasto: insieme possono rafforzare l’identità della città.

Presidente Mariano Fasolino la vivacità di oggi dimostra che il territorio è pronto per nuove sfide. C’è l’intenzione di creare percorsi di supporto per le attività commerciali esistenti e per coloro che vogliono investire proprio qui in città?

Una città cresce quando i cittadini non sono semplici spettatori, ma parte attiva. Il “Nuceria Carneval” nasce proprio con questo spirito: coinvolgere famiglie, associazioni, scuole e commercianti in un progetto condiviso. È così che si costruisce una comunità viva, consapevole e orgogliosa.