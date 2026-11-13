Roberto Tuorto*

Una nostra amica infermiera a Cuba, dove in questo momento c’è corrente elettrica e acqua solo per alcune ore nella giornata, ha organizzato una raccolta di cibo per aiutare le tante persone povere che riempiono i margini delle strade, in un momento così difficile per quel popolo. Mentre ce lo raccontava ha detto: “Perché nessuno è così povero da non aver nulla da offrire”. E’ stato un colpo al cuore per me e per i miei amici. Per questo, in occasione della trentesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, abbiamo voluto chiedere davvero a tutti di fare un gesto buono e offrire qualcosa. Lo abbiamo chiesto anche ai detenuti, portando la Colletta all’interno delle carceri. Perché qualunque sia la condizione nella quale viviamo, un gesto buono non è negato a nessuno. Tutti possiamo farlo. Abbiamo presentato la Colletta nel carcere minorile di Nisida e abbiamo proposto ai detenuti di Fuorni di poter donare anche solo un pacco di pasta. Ho personalmente incontrato un gruppo di loro. Li devo ringraziare per l’attenzione e la grande disponibilità che mi ha molto colpito e riempito il cuore. Il peso di tutti gli errori del passato non può impedire a nessuno di compiere un gesto buono, di riprende in mano il proprio cuore e la propria vita. In un momento storico veramente drammatico, non solo per le guerre, una volta lontane e che oggi incidono nelle vite di ciascuno di noi, ma anche per l’indifferenza e spesso la diffidenza che ci sta divorando – da dentro – come un tarlo, riproponiamo la Colletta per il trentesimo anno. L’individualismo esasperato, la rabbia imperante, l’invito continuo a non fidarci più di niente e nessuno sta rendendo tutti sempre più soli, sfilacciando i rapporti e relegando ciascuno alle proprie preoccupazioni e alle proprie sofferenze. Proprio in questo clima, la Colletta vuole essere un gesto di pace e di speranza. La pace si costruisce ogni giorno, con chi abbiamo accanto. Con piccoli gesti, costruendo comunità accoglienti. Un gesto che vuole vincere la più grande delle povertà – come ripeteva sempre Madre Teresa – che è la solitudine. La povertà è spesso relegata ad un problema sociologico. Invece è un problema esistenziale. In fondo tutti siamo poveri – come ci dice San Francesco – perché tutti bisognosi di un abbraccio. La questione non è se c’è una persona bisognosa ma se c’è qualcuno che possa abbracciarla. Capita anche a noi quando ci sentiamo abbandonati a noi stessi, incupiti e attanagliati dalle nostre ansie e preoccupazioni. Pur potendo mettere il piatto a tavola. Il bisogno può essere l’anticamera del baratro della solitudine o il luogo di un incontro. Chiediamo il cibo perché per noi è uno strumento per poter incontrare le persone nel bisogno, senza avere la pretesa di risolve il problema ma portando loro un sorriso e, forse, un po’ di speranza. Quella speranza che viene donata non solo a chi riceve quello che raccogliamo ma che sperimentano anche tutti coloro che donano. Non possiamo farlo da soli. Abbiamo bisogno di ciascuno di voi. Il valore del “bene comune” non lo si scopre da soli. Noi lo abbiamo scoperto mettendoci insieme, seguendo persone che stavano insieme per un ideale, perseguendo il bene di tutti. Questa è l’esperienza che facciamo con il Banco Alimentare. Costruendo luoghi di accoglienza e di speranza, attraverso le oltre 400 organizzazioni territoriali sparse in tutta la Campania che sono Caritas, parrocchie, mense per i poveri, associazioni, centri di solidarietà. Sono luoghi di persone. Dove si trova non solo un aiuto ma, soprattutto, accoglienza ed ascolto. Ascolto, laddove tutti parlano. Perché l’animo umano si nobilita amando. Non basta solo protestare, diffondere diffidenza, alimentare sfiducia, propagandare scetticismo. Altrimenti saremo condannati all’impotenza. Occorre amare. “Possiamo soltanto amare – come recita il poeta Davide Rondoni in una sua bellissima poesia – il resto non conta, non funziona. Possiamo soltanto amare, il resto è il teatro amaro dell’impotenza, sotto il sole giaguaro”. La Colletta è un gesto di popolo. Domani non chiederemo soldi con un sms, né like sui social. Chiederemo la spesa a gente che andrà a fare la spesa. Per chi non può farla. Per fare questo occorrono volontari (150.000 in Italia e oltre 6.500 nella nostra regione). Occorre presidiare i supermercati (11.000 in Italia e circa 1.100 in Campania). Tutto il giorno, con il sole o con la pioggia. Scherzando, abbiamo detto a tutti di incendiare i supermercati, non certo con le molotov, ma con ardore e passione. Insieme. In questo tempo che esaspera freneticamento degli “io” ansiosi e, spesso, arrabbiati con il mondo, la vera insurrezione è il “noi”. L’insurrezione del dono, della gratuità. Migliaia di volontari che hanno deciso di donare il loro tempo, con la certezza che il tempo donato non è mai tempo perso. Perché la carità più grande è il dono di sé. E quando si dona il proprio tempo, in fondo, è come se si donasse un po’ di sé stessi. Vi attendiamo con la pettorina arancione di Banco Alimentare. Basterà mettere uno o più alimenti richiesti nella busta che vi verrà consegnata. Con un sorriso. Vi invitiamo a donare. Mentre doniamo il nostro tempo. Perché mentre tu credi di possedere una cosa, ti può essere tolta. Ma quando tu doni qualcosa, nessuno te la potrà mai togliere. E allora sarà veramente tua. Per sempre.

Direttore Generale

Banco Alimentare Campania