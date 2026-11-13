Morra: Salerno Mobilità, scatta lo stato di agitazione

La tensione sale alle stelle negli uffici e sulle strade presidiate da Salerno Mobilità. La partecipata del Comune, incaricata della gestione della sosta e dei parcheggi cittadini — un settore nevralgico per la vivibilità e le casse dell’ente — è finita al centro di una vertenza sindacale che rischia di paralizzare i servizi in città. A proclamare lo stato di agitazione sono state le organizzazioni sindacali, con la Filt CGIL in prima linea nel denunciare un clima ormai insostenibile fatto di carenze organizzative, mancato rispetto degli accordi e criticità sulla sicurezza degli operatori. A guidare la protesta è Carmen Morra, Segretaria Generale della Filt Cgil di Salerno, che non usa mezzi termini per fotografare lo stallo aziendale e chiedere risposte immediate non soltanto ai vertici della società, ma anche al socio unico: Palazzo di Città. In una città già messa a dura prova dal traffico, dai cantieri e dai disagi legati alla mobilità quotidiana, la mobilitazione dei lavoratori accende i riflettori sulle fragilità strutturali di una delle partecipate più esposte al contatto diretto con l’utenza.

Segretaria Morra, la proclamazione dello stato di agitazione è un atto forte. Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti con i vertici di Salerno Mobilità?

«La proclamazione dello stato di agitazione è stata una scelta maturata a seguito delle preoccupazioni emerse rispetto alla nuova organizzazione del lavoro. Come Filt Cgil di Salerno siamo consapevoli che l’organizzazione del lavoro rappresenti una prerogativa aziendale, ma riteniamo altrettanto importante che ogni cambiamento tenga conto delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. La nostra attenzione è rivolta soprattutto alle possibili ricadute economiche e alle difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il nostro obiettivo non è ostacolare la riorganizzazione, ma contribuire a individuare soluzioni che evitino eventuali penalizzazioni per i dipendenti. Per questo abbiamo chiesto un ulteriore momento di confronto, convinti che attraverso il dialogo sia ancora possibile trovare un punto di equilibrio tra le esigenze organizzative dell’azienda e la tutela dei lavoratori».

Gli ausiliari del traffico e gli operatori dei parcheggi lavorano ogni giorno in prima linea, spesso esposti a tensioni, insulti e vere e proprie aggressioni verbali o fisiche da parte degli automobilisti. L’azienda sta facendo abbastanza per tutelare l’incolumità e la dignità di questi lavoratori?

«Il tema della sicurezza degli ausiliari del traffico e degli operatori dei parcheggi è una questione che come Filt Cgil abbiamo sollevato più volte, anche in sede prefettizia. Proprio presso la Prefettura è stato avviato un tavolo permanente, nell’ambito di un percorso istituzionale regolato da un protocollo che coinvolge anche l’azienda e le organizzazioni sindacali. Va riconosciuto che Salerno Mobilità non lascia soli i propri dipendenti quando si verificano episodi di aggressione e mantiene un confronto attivo con le organizzazioni sindacali sulle questioni legate alla sicurezza. Il problema vero è che questi lavoratori rappresentano spesso l’unica interfaccia diretta tra l’utenza e l’azienda, diventando ingiustamente il bersaglio di tensioni, contestazioni e, nei casi più gravi, aggressioni verbali e fisiche. Chi svolge il proprio lavoro per garantire un servizio alla collettività non può diventare il destinatario della rabbia o dell’inciviltà di qualcuno. Per questo riteniamo fondamentale continuare a lavorare insieme, azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni, per rafforzare le misure di prevenzione, tutela e sicurezza, nella consapevolezza che la dignità e l’incolumità dei lavoratori devono sempre rappresentare una priorità condivisa».

Denunciate criticità pesanti sull’organizzazione dei turni e sulla gestione operativa. C’è un problema di carenza di personale o di cattiva distribuzione delle risorse che finisce per scaricarsi sulle spalle dei dipendenti?

«Non riteniamo corretto parlare di carenza di personale, anche perché la società, attraverso l’ultimo concorso, ha proceduto all’assunzione di oltre 30 nuove unità. La questione che poniamo come Filt Cgil è diversa e riguarda soprattutto la nuova organizzazione del lavoro e le sue ricadute sui dipendenti. Siamo consapevoli che l’organizzazione del servizio sia una prerogativa aziendale, ma riteniamo altrettanto evidente che le nuove turnazioni possano incidere significativamente sulle abitudini quotidiane dei lavoratori, sui tempi di vita e sulla conciliazione tra esigenze familiari e professionali. Il nostro compito è vigilare affinché questa riorganizzazione non determini penalizzazioni economiche o peggioramenti delle condizioni di lavoro. Auspichiamo, pertanto, un nuovo incontro a stretto giro con la società, per riaprire un confronto costruttivo nel merito delle criticità rappresentate e ricercare soluzioni che tengano insieme le esigenze organizzative aziendali e i diritti dei lavoratori».

Salerno Mobilità è una società partecipata al 100% dal Comune. Che responsabilità attribuisce all’amministrazione comunale e all’assessorato competente in questa vicenda? Vi sentite ascoltati da Palazzo di Città?

«Il nostro presidio di questa mattina (Ieri per chi legge, ndr) aveva un obiettivo ben preciso: sollecitare il Comune di Salerno, in qualità di socio unico di Salerno Mobilità, a favorire una rapida ripresa del confronto tra la società e le organizzazioni sindacali. Non eravamo lì per alimentare contrapposizioni o attribuire responsabilità, ma semplicemente per chiedere un intervento della proprietà che consentisse di riaprire il dialogo in tempi brevi. Il nostro intento era esclusivamente quello di richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla necessità di favorire un nuovo incontro con la società, per affrontare nel merito le questioni ancora aperte. Ci auguriamo che questa nostra sollecitazione venga raccolta e che si possano creare, già nei prossimi giorni, le condizioni per riprendere un confronto sereno e costruttivo, nell’interesse dei lavoratori e della stessa società».

In una città dove parcheggiare è già un’impresa e il malcontento degli automobilisti è alto, quanto pesano le disfunzioni interne dell’azienda sulla qualità del servizio offerto ai salernitani?

«Credo sia importante distinguere le questioni legate all’organizzazione interna del lavoro dalla qualità del servizio offerto ai cittadini. Salerno Mobilità svolge un servizio importante per la città e, nonostante le difficoltà che quotidianamente possono presentarsi, i lavoratori continuano a garantire con professionalità, impegno e senso di responsabilità il servizio ai salernitani. Non riteniamo che le criticità oggetto dell’attuale confronto sindacale debbano necessariamente tradursi in disservizi per l’utenza. Anzi, siamo convinti che una buona organizzazione del lavoro, capace di tenere insieme le esigenze aziendali e quelle dei dipendenti, possa contribuire a migliorare ulteriormente la qualità del servizio. Il nostro obiettivo non è ostacolare il funzionamento dell’azienda, ma contribuire a renderlo sempre più efficiente, tutelando al tempo stesso la dignità e i diritti dei lavoratori. Perché un servizio di qualità passa anche attraverso condizioni di lavoro adeguate».

Se dal tavolo di raffreddamento in Prefettura o dal confronto con l’azienda non dovessero arrivare risposte concrete e immediate, siete pronti a proclamare lo sciopero? Cosa devono aspettarsi la città e l’amministrazione nelle prossime settimane?

«In questo momento riteniamo opportuno attendere l’incontro già programmato per domani (oggi per chi legge, ndr) con la società, per verificare se ci siano le condizioni per compiere concreti passi avanti e riaprire un confronto costruttivo. Il nostro obiettivo non è arrivare allo sciopero, ma trovare soluzioni condivise che tutelino i lavoratori e garantiscano la qualità del servizio ai cittadini. All’esito dell’incontro, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, faremo le nostre valutazioni e decideremo gli eventuali passi successivi». MA.JA.