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Provincia Battipaglia

Battipaglia: Mirra, il fallimento della Francese

  • Novembre 13, 2026
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Battipaglia: Mirra, il fallimento della Francese

BATTIPAGLIA. Maurizio Mirra, presidente del movimento politico Civica Mente, già consigliere comunale di opposizione e candidato sindaco alle amministrative del 2021, ripercorre le vicende politiche e amministrative di Battipaglia, soffermandosi sulla conclusione anticipata dell’esperienza guidata da Cecilia Francese, sul commissariamento e sulle prospettive future della città. Un confronto a tutto campo, con uno sguardo rivolto alle elezioni amministrative del 2027 e alla costruzione di un nuovo progetto civico.

Da ex consigliere comunale di opposizione, quale bilancio traccia dell’amministrazione guidata da Cecilia Francese? Quali sono stati, a suo giudizio, i principali risultati e le maggiori criticità del suo secondo mandato?

Il bilancio di quasi undici anni di amministrazione è complessivamente negativo: l’unico Sindaco ad aver coperto, sostanzialmente, due mandati non ha impresso alla città quella svolta necessaria per modernizzarla e renderla maggiormente accogliente. Nonostante la grande occasione del PNRR, assistiamo a cantieri fermi o in forte ritardo. Il nodo irrisolto del PIU Europa, il mancato rilancio di Alba, la incompleta digitalizzazione dei servizi comunali hanno ulteriormente aggravato la vivibilità, già provata da un generale contesto economico e sociale di forte difficoltà. Nel 2025 decise di dimettersi dal Consiglio comunale, parlando di un gesto di rottura e coerenza politica. Quali furono le ragioni profonde di quella scelta e, a distanza di tempo, la rifarebbe? Ho vissuto quattro anni di consiliatura caratterizzati da una totale assenza di volontà di collaborazione e dialogo, da forti scontri che hanno impedito la realizzazione di scempi come il distributore di carburanti accanto al Liceo “Medi”, che hanno logorato l’intero Consiglio comunale e mortificato la città. Per questo, di concerto con la Segreteria del Movimento, ho valutato che fosse necessario un gesto di rottura e dignità. Una scelta di cui sono ancora convinto, perché maturata consapevolmente insieme a quella squadra che ha visto nascere e crescere Civica Mente. L’unico rammarico è l’attuale frammentazione della minoranza consiliare, dopo la forte prova unitaria che ha visto nascere la mozione di sfiducia: dopo quattro anni di lotte fianco a fianco, probabilmente, sarebbe stato possibile proseguire quella esperienza in vista delle prossime elezioni amministrative. La recente sfiducia alla sindaca Cecilia Francese ha interrotto anticipatamente l’esperienza amministrativa.

Quali ritiene siano state le cause politiche e amministrative che hanno portato a questo epilogo? Si poteva evitare?

L’attività consiliare era bloccata, tra sedute deserte, beghe tra i consiglieri di maggioranza, mancanza di coordinamento e di chiarezza sul futuro da parte del Sindaco, la cui responsabilità sull’esito della mozione di sfiducia è evidente e totale. Si poteva evitare rappresentando una reale volontà di dialogo, che doveva avvenire mesi prima e non nei pochi giorni immediatamente precedenti alla votazione in Consiglio.

Battipaglia è attualmente affidata al commissario prefettizio Castrese De Rosa. Come valuta il suo operato in questa prima fase e quali ritiene debbano essere le priorità per garantire continuità amministrativa e risposte concrete ai cittadini?

Il Commissario ha riportato serenità e metodo nell’azione amministrativa. Con grande senso delle istituzioni e forte di una lunga esperienza, è riuscito a realizzare cose che, per anni, ci raccontavano come impossibili. Non potremo sicuramente chiedergli miracoli. C’è, però, la necessità di supportare il commercio come chiave dell’economia cittadina, gestire il bubbone del PIU Europa e i ristori per la nuova linea dell’Alta Velocità, chiudere i tanti cantieri ancora aperti, incrementare la percezione di sicurezza, agendo anche sulle cause di natura sociale che la determinano. Quali sono oggi le principali emergenze di Battipaglia?

Dalla questione ambientale e della gestione dei rifiuti alla sanità, dalle infrastrutture allo sviluppo economico: su quali temi bisognerebbe intervenire con maggiore urgenza? Nel recente passato, la questione ambientale è stata una delle maggiori emergenze in città. Ad essa si è aggiunta la questione sociale: la chiusura di numerose aziende manifatturiere, tra cui alcune multinazionali, l’impoverimento progressivo dell’economia territoriale, l’emigrazione di tanti giovani, stanno causando un disagio sociale che è palpabile, seppur spesso tenuto nascosto per pudore. Il Comune, da solo, non potrà agire strutturalmente su questo tema. Per questo motivo c’è la forte necessità di un dialogo istituzionale sovracomunale, che dovrebbe passare anche attraverso la capacità di poter avere rappresentanti del territorio che portino i nostri problemi a livelli più elevati.

In vista delle prossime elezioni amministrative del 2027, quale ruolo intende svolgere Civica Mente?   Stiamo lavorando per un progetto civico, aperto a tutte le realtà che operino sul nostro territorio, senza steccati partitici o ideologici ma con il solo obiettivo di portare avanti un progetto credibile, concreto e condiviso. Un progetto che nasce dalla nostra città e non telecomandato da fuori: per anni i sindaci e le amministrazioni di Battipaglia sono stati scelti ad Eboli oppure a Salerno. Ormai Battipaglia è quasi centenaria ed ha tutte le capacità di scegliere da sola la propria classe dirigente. Solo in una ipotesi del genere io sarò disponibile a dare un contributo. Ogni altra iniziativa che non vada in tal senso mi vedrà fortemente in opposizione.

Marco Naponiello

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