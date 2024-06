Murale dedicato a Giancarlo Siani imbrattato a Salerno

Imbrattato con scritte in gesso bianco il murale che, a Salerno, nei pressi del Centro sociale, e’ intitolato a Giancarlo Siani, cronista napoletano ucciso dalla camorra nell’85. L’opera dal titolo ‘Giornalista Giornalista’ era stata inaugurata il 3 maggio dello scorso anno in occasione della Giornata della memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalita’ mafiosa e dal terrorismo. Quella data fu scelta da PaperBoy, un progetto giornalistico-sociale nato a Salerno e dedicato ad aspiranti redattori con disabilita’, per scoprire il murale e per ricordare Giancarlo Siani anche con un convegno. Ed e’ proprio la pagina social di PaperBoy a pubblicare le foto del murale imbrattato. “Ringraziamo gli autori di questo regalo – si legge nel post – fortunatamente un po’ di gesso va via, la vostra ignoranza (che non e’ mai la causa, bensi’ una conseguenza), vorremmo colmarla invece in un solo modo. Invitandovi a venirci a trovare in redazione, saremo ben felici di spiegarvi chi era Giancarlo Siani”.