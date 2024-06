De Luca, Conte a Napoli, mi piace catenaccio

“Antonio Conte? Questa è una bella notizia. Credo che sia la persona giusta: è un uomo di temperamento, è un combattente, poi dal punto di vista della mia piccola filosofia sportiva è anche capace di fare il catenaccio, che a me piace molto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, commentando l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. “Ovviamente io metterei in guardia la tifoseria e tutti quanti noi – ha aggiunto De Luca – non aspettiamoci miracoli già da domani mattina, va ricostruito in qualche modo un percorso sportivo. Ma Conte credo che sia la persona giusta. Il calcio fantasioso, effervescente e olandese è bellissimo e, da questo punto di vista, il Napoli dello scorso campionato è stata una squadra fantastica, veramente a livello del miglior Brasile e dell’Olanda di Van Basten. Però sono eccezioni. In genere nei campionati bisogna anche saper fare le trincee. Da questo punto di vista Conte mi pare apprezzabile”.