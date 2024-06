Il Palermo sceglie De Sanctis

Il Palermo ha scelto il nuovo ds. Il ruolo – come riporta il sito web del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato – sarà l’ex portiere il nuovo direttore sportivo del Palermo.

I rosanero hanno annunciato la separazione con l’ormai ex ds Leandro Rinaudo, al quale non è stato rinnovato il contratto in scadenza 30 giugno. La scelta è ricaduta così su Morgan De Sanctis.

Il dirigente è reduce dall’esperienza come ds della Salernitana, durata da giugno 2022 a dicembre 2023, prima dell’addio. Ora ripartirà col Palermo in Serie B, con la concorrenza del Besiktas che è stata battuta.