MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Entra nella chiesa del Gesù a Roma per gettare a terra le statue: bloccato 39enne nigeriano
Malattie rare: Sla e i ‘Linguaggi della cura’, a Trento seminario promosso da Aisla
David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione d’inchiesta farà approfondimenti
ASUS e l’affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook
Ultim'ora Nazionale

MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle

  • Ottobre 3, 2025
  • 0
  • 61
  • 1 Min Read
MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle

(Adnkronos) – Torna il Motomondiale con il Gp d'Indonesia. Domani, sabato 4 ottobre, il Motomondiale fa tappa a Mandalika per le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio. Dopo il weekend in Giappone, che ha regalato il titolo a Marc Marquez, si lotta per il secondo posto. Bagnaia cerca conferme dopo le buone prove dell'ultimo weekend e anche Bezzecchi proverà a lasciarsi alle spalle l'incidente nella sprint di Motegi. Ecco orario e dove vedere qualifiche e gara sprint del Gp d'Indonesia.  Ecco il programma del Gp d'Indonesia, nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre:  Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche Ore 8.55: MotoGP – Sprint Il Gp d'Indonesia verrà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGp (208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 in chiaro in diretta le qualifiche e la gara sprint delle 9. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025