MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle

(Adnkronos) – Torna il Motomondiale con il Gp d'Indonesia. Domani, sabato 4 ottobre, il Motomondiale fa tappa a Mandalika per le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio. Dopo il weekend in Giappone, che ha regalato il titolo a Marc Marquez, si lotta per il secondo posto. Bagnaia cerca conferme dopo le buone prove dell'ultimo weekend e anche Bezzecchi proverà a lasciarsi alle spalle l'incidente nella sprint di Motegi. Ecco orario e dove vedere qualifiche e gara sprint del Gp d'Indonesia. Ecco il programma del Gp d'Indonesia, nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre: Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche Ore 8.55: MotoGP – Sprint Il Gp d'Indonesia verrà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGp (208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 in chiaro in diretta le qualifiche e la gara sprint delle 9. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Entra nella chiesa del Gesù a Roma per gettare a terra le statue: bloccato 39enne nigeriano
- Malattie rare: Sla e i ‘Linguaggi della cura’, a Trento seminario promosso da Aisla
- David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione d’inchiesta farà approfondimenti
- ASUS e l’affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook
- Scoperto pianeta vagabondo che cresce a ritmo record
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco