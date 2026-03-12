Mote Vitolo, sesso e soldi - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Comunale: L’intuizione che ha fatto esplodere “Soltero”
Prof Barile:il Sì al referendum, un cambio di rotta
Mote Vitolo, sesso e soldi
Paparella, artista del sociale
Provincia Sant'Egidio del Monte Albino

Mote Vitolo, sesso e soldi

  • Marzo 12, 2026
  • 0
  • 152
  • 2 Min Read
Mote Vitolo, sesso e soldi

Sant’Egidio del Monte Albino/Pagani. Ucciso dalla moglie durante una lite: una coltellata avrebbe raggiunto il cuore di Francesco Vitolo, causando la morte del 62enne imprenditore di Pagani nella sua villa di viale degli Aranci a Sant’Egidio del Monte Albino. Tuttavia, secondo un maestro di judo che conosceva bene la famiglia e che aveva parlato un’ora prima della tragedia con Vitolo. Il movente non sarebbe solo la gelosia, ma anche il timore che il marito potesse sperperare il patrimonio con la seconda donna, più giovane. Il maestro poi aveva detto   che la conoscenza tra Vitolo e questa donna durava da meno di un mese, quindi non ci sarebbe stato il tempo materiale di stabilire una relazione tale da mettere in pericolo il rapporto familiare. Raffaella Cirillo, convinta che il marito potesse spendere soldi con l’amante, avrebbe prima parlato con la figlia per ottenere informazioni tramite i social e poi ha chiesto le credenziali per accedere ai conti correnti del marito e verificare così eventuali spese. La sera del 28 febbraio scorso, la moglie avrebbe sferrato una coltellata al marito, che ha raggiunto il cuore. Probabilmente Vitolo stava dormendo o non era in grado di reagire; altrimenti, da judoka e vista la sua notevole stazza fisica, avrebbe potuto disarmare la moglie. La donna di Angri avrebbe poi chiamato il 118 parlando di un malore del marito e, nel frattempo, avrebbe lavato un coltello con una lama di 11 centimetri, ritenuto l’arma del delitto. La figlia della coppia, Maria Vitolo, ha chiesto rispetto per il dolore della famiglia, sottolineando di non trasformare la madre in un mostro. Secondo gli inquirenti, la donna sarebbe stata sempre lucida. L’autopsia dovrà accertare se la ferita al cuore sia stata la causa effettiva del decesso. Il pm Gianluca Caputo, titolare del fascicolo aperto dalla Procura nocerina, che dirige le indagini, attende la relazione del medico legale, che sarà confrontata con le consulenze degli avvocati Luigi Calabrese, che assiste i fratelli di Vitolo, e Concetta Galotto e Manuel Capuano, che seguono la Cirillo. Intanto, ieri mattina i carabinieri hanno effettuato l’ultimo sopralluogo nella villa di viale degli Aranci, anche con l’uso di un drone, prima di procedere al dissequestro.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013