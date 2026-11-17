“Non ci hanno spiegato quali rischi comportasse l’assunzione di quel farmaco e quali conseguenze avrebbe potuto avere”. È quanto denuncia Giovanni Paolino, marito di Anna Boffa, l’insegnante di 36 anni morta il 13 novembre scorso all’ospedale Ruggi di SALERNO, dopo sette giorni di ricovero. Intervistato dall’emittente campana Canale 9, l’uomo ha ripercorso le fasi della vicenda, dalla scoperta di poter diventare padre alle cure ricevute dalla moglie per una gravidanza extrauterina. “Quando abbiamo scoperto che Anna era incinta abbiamo provato una grande gioia. Avevamo coronato il sogno di avere un figlio”, ha raccontato Paolino. Dopo i primi controlli e il sospetto di una gravidanza extrauterina, il 26 ottobre la coppia si era recata all’ospedale di Lagonegro (Potenza), dove la donna era rimasta in osservazione prima di ricevere il trattamento farmacologico. “Ci dissero che con quel medicinale avremmo potuto scongiurare conseguenze peggiori, come un’emorragia o un intervento chirurgico d’urgenza”, ha aggiunto il marito, secondo il quale non sarebbero stati illustrati i possibili effetti collaterali della terapia. Dopo la somministrazione del farmaco, alla donna sarebbe comparso uno sfogo cutaneo, inizialmente sul viso e poi esteso al collo e al cuoio capelluto. Tornata in ospedale, secondo il racconto di Paolino, la reazione non sarebbe stata ricondotta al medicinale. Nei giorni successivi le condizioni della 36enne sarebbero ulteriormente peggiorate, fino alle difficoltà a mangiare e a parlare. Il 5 novembre il medico curante, intervenuto a domicilio, avrebbe ipotizzato una possibile correlazione con il farmaco assunto. “Vorrei capire se il protocollo sanitario applicato a mia moglie sia corretto e se sia stato rispettato. Una persona entra in ospedale in salute e poi peggiora fino a morire: voglio capire cosa sia successo”, ha detto ancora il marito di Anna, per poi rivolgersi ai sanitari che hanno seguito la donna: “Hanno sbagliato e dovrebbero chiedere scusa, soprattutto a mia moglie. Dovrebbero stare molto attenti prima di somministrare i farmaci, informarsi sulle possibili conseguenze e soprattutto informare i familiari”.