“Le tragiche vicende che, nelle ultime ore, nel nostro territorio, hanno spezzato la vita di tre donne – con storie e cammini familiari diversi, ma accomunate dallo stesso, straziante epilogo- feriscono nel profondo il cuore di tutta la nostra comunità. In questo momento di lacerante dolore, desidero stringere in un abbraccio paterno e carico di affetto i familiari delle vittime, assicurando la vicinanza concreta e la preghiera di tutta la nostra Arcidiocesi. Di fronte al mistero del male e alla fragilità umana, sentiamo ancora più forte la necessità di custodire con tenerezza la vita e la dignità di ogni donna, rifiutando ogni forma di chiusura e di prevaricazione”. Lo scrive in una nota l’arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi.”Accanto al lavoro prezioso delle istituzioni – scrive ancora monsignor Bellandi -, della magistratura e delle forze dell’ordine, siamo tutti chiamati a prenderci cura gli uni degli altri, educando al rispetto, all’ascolto e alla mitezza nelle nostre famiglie, nelle scuole e negli ambienti ecclesiali. Che tutte le nostre parrocchie abbiano porte sempre aperte e si confermino riferimenti accoglienti presso cui trovare comprensione, aiuto e conforto, affinché nessuno venga lasciato solo nel proprio disagio o nella propria solitudine.Nella preghiera affidiamo tutti all’infinita misericordia del Padre, invocando il dono della pace e della consolazione”
Post Recenti
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco