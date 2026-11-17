“Le tragiche vicende che, nelle ultime ore, nel nostro territorio, hanno spezzato la vita di tre donne – con storie e cammini familiari diversi, ma accomunate dallo stesso, straziante epilogo- feriscono nel profondo il cuore di tutta la nostra comunità. In questo momento di lacerante dolore, desidero stringere in un abbraccio paterno e carico di affetto i familiari delle vittime, assicurando la vicinanza concreta e la preghiera di tutta la nostra Arcidiocesi. Di fronte al mistero del male e alla fragilità umana, sentiamo ancora più forte la necessità di custodire con tenerezza la vita e la dignità di ogni donna, rifiutando ogni forma di chiusura e di prevaricazione”. Lo scrive in una nota l’arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi.”Accanto al lavoro prezioso delle istituzioni – scrive ancora monsignor Bellandi -, della magistratura e delle forze dell’ordine, siamo tutti chiamati a prenderci cura gli uni degli altri, educando al rispetto, all’ascolto e alla mitezza nelle nostre famiglie, nelle scuole e negli ambienti ecclesiali. Che tutte le nostre parrocchie abbiano porte sempre aperte e si confermino riferimenti accoglienti presso cui trovare comprensione, aiuto e conforto, affinché nessuno venga lasciato solo nel proprio disagio o nella propria solitudine.Nella preghiera affidiamo tutti all’infinita misericordia del Padre, invocando il dono della pace e della consolazione”