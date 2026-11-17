Tre donne uccise in meno di ventiquattro ore. Tre vite spezzate. Tre storie che ci impongono di fermarci, riflettere e, soprattutto, agire”. A dichiararlo e’ il deputato salernitano Pino Bicchielli, intervenendo dopo il terzo femminicidio registrato in provincia di Salerno nell’arco di ventiquattro ore. “Solo ieri ho partecipato alla presentazione di un libro dal titolo Quando il silenzio uccide. Abbiamo parlato di violenza, di paura, di donne che troppo spesso restano sole e di una societa’ che non sempre riesce ad ascoltare. Mai avrei immaginato che, a distanza di poche ore, la nostra provincia sarebbe stata sconvolta da tre tragedie cosi’ terribili – ha dichiarato Bicchielli – Non possiamo continuare a indignarci soltanto quando una donna viene uccisa. Non possiamo limitarci a contare le vittime, a esprimere cordoglio e a promettere che non accadra’ mai piu’. Perche’, purtroppo, continua ad accadere. E ogni volta rappresenta una sconfitta per tutti. La violenza non nasce nel momento in cui si consuma un omicidio. Spesso cresce nel silenzio, nell’indifferenza, nella paura, nell’incapacita’ di riconoscere e fermare comportamenti che possono trasformarsi in tragedia”. Il deputato salernitano ha poi richiamato l’attenzione sul ruolo delle istituzioni, che “hanno il dovere di rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione, sostenere i centri antiviolenza, investire nell’educazione al rispetto e intervenire anche sugli uomini che manifestano comportamenti violenti. E’ necessario costruire una rete capace di riconoscere i segnali di pericolo e agire prima che sia troppo tardi. La sicurezza delle donne non puo’ essere affidata soltanto al coraggio di denunciare: deve essere una responsabilita’ collettiva”. “Alle famiglie delle vittime rivolgo il mio pensiero piu’ sincero e rispettoso. Ma oggi il dolore non basta. Ieri abbiamo riflettuto su quanto possa essere pericoloso il silenzio. Oggi abbiamo il dovere di trasformare quelle parole in responsabilita’ e azioni concrete. Perche’ il silenzio uccide. E le istituzioni non possono permettersi di restare in silenzio”, ha concluso Bicchielli.