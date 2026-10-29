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Morgano (Telepass): “In un mondo data driven preferiamo marketing orientato al cliente”

  • Ottobre 29, 2026
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Morgano (Telepass): “In un mondo data driven preferiamo marketing orientato al cliente”

(Adnkronos) – “Telepass porta un marketing nuovo, sempre più attento alle persone e orientato al cliente. In questo mondo guidato dal dato, è fondamentale avere una relazione con il cliente. Nutrire la relazione significa conoscere il cliente, anticiparne i bisogni e garantire, per noi che siamo leader della mobilità, una grande fluidità del viaggio. In un contesto in cui il tempo è l’asset più prezioso, noi liberiamo di fatto il tempo delle persone, offrendo oltre 30 servizi di mobilità e conoscendo anche le esigenze del cliente”. Così Rosa Morgano, Marketing & CVM Lead di Telepass, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano. 

“La nostra ultima offerta, che si chiama ‘Sempre Più’, permette addirittura di pagare a rate lo skipass o il PagoPA. Si tratta quindi di un valore aggiunto tangibile: perché pagare la mensa dei propri figli o un bollettino a rate rappresenta un vantaggio importante per il cliente. Sempre all’interno dello stesso prodotto – prosegue – il PagoPA prevede anche uno sconto sul costo delle commissioni. In un contesto macroeconomico in cui c’è questa attenzione al valore restituito al cliente, noi vogliamo dimostrare tangibilmente che è fondamentale offrire un valore aggiunto”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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