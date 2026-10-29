Ferrero torna ad allenare: "Ho un accordo, ma non con Sinner" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Giugliano (Red Bull Italia): “Orientati ad ascolto e a individuare trend emergenti” Telloni (Havas): “Diffusione dell’Ai fa crescere valore umano” Poggi (Rai Pubblicità): “Fedeltà a se stessi è segreto per rimanere influenti” Cedolare secca 2027, cambia tutto: aliquota all’1% per gli under 35 e al 5% per gli altri affitti concordati Meloni: “Non mi pento di esser stata vicina a Trump, farlo significava difendere l’interesse nazionale” Giacopelli (EY Studio+ Italy Managing Partner): “Fornire all’Ai contesto giusto in cui operare” Travaglia (Upa): “La sfida è misurare la pubblicità digitale in tutti i mezzi in cui si esprime” Ferrero torna ad allenare: “Ho un accordo, ma non con Sinner” Morgano (Telepass): “In un mondo data driven preferiamo marketing orientato al cliente” Mps, Lovaglio: “Sorpresi da cambio rotta Intesa Sp, era favorevole a fusione con Mediobanca” Di Canio demolisce Cambiaso: “Corre come un bambino”, poi l’affondo sulla Juve e su Spalletti Milano, progettava attentati contro sinagoga e moschea: arrestato 22enne Giugliano (Red Bull Italia): “Orientati ad ascolto e a individuare trend emergenti” Telloni (Havas): “Diffusione dell’Ai fa crescere valore umano” Poggi (Rai Pubblicità): “Fedeltà a se stessi è segreto per rimanere influenti” Cedolare secca 2027, cambia tutto: aliquota all’1% per gli under 35 e al 5% per gli altri affitti concordati Meloni: “Non mi pento di esser stata vicina a Trump, farlo significava difendere l’interesse nazionale” Giacopelli (EY Studio+ Italy Managing Partner): “Fornire all’Ai contesto giusto in cui operare” Travaglia (Upa): “La sfida è misurare la pubblicità digitale in tutti i mezzi in cui si esprime” Ferrero torna ad allenare: “Ho un accordo, ma non con Sinner” Morgano (Telepass): “In un mondo data driven preferiamo marketing orientato al cliente” Mps, Lovaglio: “Sorpresi da cambio rotta Intesa Sp, era favorevole a fusione con Mediobanca” Di Canio demolisce Cambiaso: “Corre come un bambino”, poi l’affondo sulla Juve e su Spalletti Milano, progettava attentati contro sinagoga e moschea: arrestato 22enne
Ultim'ora Nazionale

Ferrero torna ad allenare: “Ho un accordo, ma non con Sinner”

  • Ottobre 29, 2026
  • 0
  • 50
  • 2 Min Read
Ferrero torna ad allenare: “Ho un accordo, ma non con Sinner”

(Adnkronos) –
Juan Carlos Ferrero tornerà ad allenare, ma non Jannik Sinner. L’ex coach di Carlos Alcaraz ha parlato del suo futuro annunciando di aver già siglato un accordo con un giocatore del circuito a partire dalla nuova stagione. Ferrero ha però smentito le voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, dicendo chiaramente che non si tratta dell’azzurro, intenzionato a nominare Magnus Norman come sostituto di Darren Cahill. 

“Ormai posso dire di aver già chiuso un accordo con un giocatore”, ha annunciato Ferrero a Eurosport Spagna, “il 9 novembre si saprà di chi si tratta, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli. Allenare giocatori con un grande talento è sempre un obiettivo per ogni allenatore, sia adesso sia in futuro”. Il giocatore ‘misterioso’ però non sarà Jannik Sinner: “Preferisco non dirlo, è una cosa che terrò per me. Forse in un futuro lontano, ma al momento allenarlo non è una possibilità”. 

Tra i nomi più accreditati secondo la stampa spagnola c’è quello di Rafa Jodar: “Sta disputando un anno davvero impressionante, con una grande ascesa. Ha un rapporto spettacolare con suo padre, che finora ha saputo gestirlo alla perfezione. È qualcosa che merita ammirazione e per cui entrambi meritano i complimenti”, ha detto Ferrero, “credo che sia un ragazzo con un potenziale altissimo, destinato ad ambire a grandi traguardi. Il fatto che sia spagnolo, poi, è un valore aggiunto: potremmo avere un altro giocatore capace di lottare per vincere un torneo del Grande Slam”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025